В Китае поделились ожиданиями от ПМЭФ - 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T10:40+0300
пмэф-2026
ПЕКИН, 2 июн – ПРАЙМ. Китай надеется на укрепление взаимодействия со всеми сторонами и продвижение более справедливой системы глобального управления, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос об ожиданиях Пекина от визита в РФ вице-председателя КНР Хань Чжэна для участия в ПМЭФ. Дипломат во вторник сообщила, что вице-председатель КНР Хань Чжэн с 4 по 8 июня посетит РФ для участия в работе ПМЭФ, а также посетит с визитом Белоруссию. "Вице-председатель КНР Хань Чжэн примет участие в форуме и встретится с соответствующими руководителями РФ", - заявила Мао Нин. Она отметила, что "Китай рассчитывает на укрепление взаимодействия со всеми сторонами, повышение взаимного доверия, претворение в жизнь многосторонности и продвижение построения более справедливой и равноправной системы глобального управления"."Петербургский международный экономический форум является важной платформой для обсуждения вопросов глобального экономического управления и формирования консенсуса в области международного сотрудничества", - добавила Мао Нин.Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
МИД КНР: Китай надеется на продвижение более справедливой системы глобального управления
