Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае поделились ожиданиями от ПМЭФ - 02.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026ПМЭФ-2026
https://1prime.ru/20260602/pmef-870405299.html
В Китае поделились ожиданиями от ПМЭФ
В Китае поделились ожиданиями от ПМЭФ - 02.06.2026, ПРАЙМ
В Китае поделились ожиданиями от ПМЭФ
Китай надеется на укрепление взаимодействия со всеми сторонами и продвижение более справедливой системы глобального управления, заявила на брифинге во вторник... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T10:40+0300
2026-06-02T10:40+0300
пмэф-2026
пмэф
китай
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/12/869253027_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d425ebc47d9160c8afd1ca2edf0d5400.jpg
ПЕКИН, 2 июн – ПРАЙМ. Китай надеется на укрепление взаимодействия со всеми сторонами и продвижение более справедливой системы глобального управления, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос об ожиданиях Пекина от визита в РФ вице-председателя КНР Хань Чжэна для участия в ПМЭФ. Дипломат во вторник сообщила, что вице-председатель КНР Хань Чжэн с 4 по 8 июня посетит РФ для участия в работе ПМЭФ, а также посетит с визитом Белоруссию. "Вице-председатель КНР Хань Чжэн примет участие в форуме и встретится с соответствующими руководителями РФ", - заявила Мао Нин. Она отметила, что "Китай рассчитывает на укрепление взаимодействия со всеми сторонами, повышение взаимного доверия, претворение в жизнь многосторонности и продвижение построения более справедливой и равноправной системы глобального управления"."Петербургский международный экономический форум является важной платформой для обсуждения вопросов глобального экономического управления и формирования консенсуса в области международного сотрудничества", - добавила Мао Нин.Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
https://1prime.ru/20260531/pmef-870362533.html
китай
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/12/869253027_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f4db6ca54c260e06ac988a1121352c5e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пмэф, китай, рф
ПМЭФ-2026, ПМЭФ, КИТАЙ, РФ
10:40 02.06.2026
 
В Китае поделились ожиданиями от ПМЭФ

МИД КНР: Китай надеется на продвижение более справедливой системы глобального управления

© РИА Новости . Анна Раткогло | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости . Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕКИН, 2 июн – ПРАЙМ. Китай надеется на укрепление взаимодействия со всеми сторонами и продвижение более справедливой системы глобального управления, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос об ожиданиях Пекина от визита в РФ вице-председателя КНР Хань Чжэна для участия в ПМЭФ.
Дипломат во вторник сообщила, что вице-председатель КНР Хань Чжэн с 4 по 8 июня посетит РФ для участия в работе ПМЭФ, а также посетит с визитом Белоруссию.
"Вице-председатель КНР Хань Чжэн примет участие в форуме и встретится с соответствующими руководителями РФ", - заявила Мао Нин.
Она отметила, что "Китай рассчитывает на укрепление взаимодействия со всеми сторонами, повышение взаимного доверия, претворение в жизнь многосторонности и продвижение построения более справедливой и равноправной системы глобального управления".
"Петербургский международный экономический форум является важной платформой для обсуждения вопросов глобального экономического управления и формирования консенсуса в области международного сотрудничества", - добавила Мао Нин.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
Предприниматели из Германии примут участие в ПМЭФ впервые за несколько лет
31 мая, 15:44
 
ПМЭФ-2026ПМЭФКИТАЙРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала