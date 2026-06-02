https://1prime.ru/20260602/pmef-870421742.html
Ушаков назвал число иностранных политиков, участвующих в ПМЭФ
Ушаков назвал число иностранных политиков, участвующих в ПМЭФ - 02.06.2026, ПРАЙМ
Ушаков назвал число иностранных политиков, участвующих в ПМЭФ
Политики из 76 стран мира примут участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этому году, сообщил помощник президента России... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T17:14+0300
2026-06-02T17:14+0300
2026-06-02T17:14+0300
пмэф-2026
россия
юрий ушаков
пмэф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/03/848778556_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_57a7d01182bd7acc17bb4629cb905f78.jpg
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Политики из 76 стран мира примут участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этому году, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Что касается представителей высокого уровня в Питере, на этот раз, мы подсчитали, приедут государственные деятели, политики из порядка 76 стран мира", - сказал Ушаков журналистам. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
https://1prime.ru/20260602/pmef-870405299.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/03/848778556_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_388202cee1112011bd0d99dbbc887c98.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий ушаков, пмэф
ПМЭФ-2026, РОССИЯ, Юрий Ушаков, ПМЭФ
Ушаков назвал число иностранных политиков, участвующих в ПМЭФ
Ушаков: политики из 76 стран мира примут участие в работе ПМЭФ в этом году