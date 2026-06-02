Около 20 тысяч человек примут участие в ПМЭФ
Около 20 тысяч человек из более чем 100 стран мира примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил помощник президента РФ Юрий... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T17:24+0300
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Около 20 тысяч человек из более чем 100 стран мира примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Отмечу, что на форуме будут присутствовать многочисленные гости. В настоящий момент, как меня информировали, подтверждено участие где-то 20 тысяч человек из более 100 стран мира", - сказал Ушаков журналистам. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Ушаков: около 20 тысяч человек из более чем 100 стран примут участие в ПМЭФ