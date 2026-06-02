Почти половина россиян готовы пользоваться биометрией вместо паспорта

2026-06-02T06:48+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Почти половина россиян (45%) готовы пользоваться биометрией вместо паспорта, например, для подтверждения возраста, оплаты транспорта или покупок в магазинах, сообщается в исследовании ВТБ в преддверии ПМЭФ-2026, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Почти половина россиян (45%) уже готовы пользоваться биометрией вместо паспорта, следует из последнего опроса ВТБ. Они готовы заменить предъявление документов на биометрию в таких сферах: 50% - для подтверждения возраста, 46% - при оплате или проходу на транспорте, 40% - при покупках в магазинах", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1500 взрослых жителей крупных российских городов с населением более 100 тысяч человек. Также 37% готовы использовать биометрию для подтверждения льгот при оказании услуг или покупках, 24% - для подтверждения личности по видеосвязи, 23% - при подписании документов и проведении сделок. По мнению первого зампреда ВТБ Ольги Скоробогатовой, биометрия в ближайшие годы перестанет быть "экзотикой" и станет привычной частью повседневных сервисов – от поездок и учебы до покупок товаров с возрастным ограничением и использования медицинских сервисов. Отмечается, что ВТБ участвует в пилотных проектах в разных ролях - от сбора биометрических данных до разработки готовых решений на базе коммерческих биометрических систем. Уже сейчас активно идут пилоты биометрических сервисов в авиа- и железнодорожных перевозках, образовании, торговле, сфере гостеприимства. В перспективе биометрия может появиться и в медицине, считают в ВТБ. Ее можно использовать для записи к врачу, дистанционных консультаций, а также при покупке рецептурных и льготных лекарств и медицинских изделий. По словам топ-менеджера банка, биометрия может стать универсальным инструментом для подтверждения личности, возраста и социальных льгот в разных жизненных ситуациях. "Биометрия открывает принципиально новые возможности в повседневных сервисах, где она может упрощать привычные операции, гарантировать безопасность и давать дополнительную выгоду клиентам. Биометрия становится той самой "сквозной нитью" между различными сферами жизни, которая связывает и упрощает цифровые сервисы везде – от проезда на транспорте до доступа к льготам и персональных услуг, делая взаимодействие быстрым, безопасным и бесшовным. ВТБ готов разрабатывать типовые и нетиповые решения и сервисные модели для клиентов и участвовать в их внедрении", – заявила Скоробогатова. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

