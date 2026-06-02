60 лет партнерства: БЕЛАЗ и "Кузбассразрезуголь" открывают новую страницу сотрудничества - 02.06.2026, ПРАЙМ

В 2026 году БЕЛАЗ и "Кузбассразрезуголь" отмечают знаковую дату – 60-летие сотрудничества, ставшего одним из самых ярких примеров долгосрочного и взаимовыгодного партнерства в истории горнодобывающей отрасли.На протяжении шести десятилетий техника БЕЛАЗ остается надежной основой производственных процессов одной из старейших угольных компаний России. За эти годы УК "Кузбассразрезуголь" были введены в эксплуатацию тысячи единиц карьерной техники БЕЛАЗ различных классов грузоподъемности, а предприятия угольной компании стали главными площадками для опытно-промышленных испытаний и совершенствования новых технических решений белорусского машиностроительного гиганта.Очередным подтверждением надежности тандема кузбасских угольщиков и белорусских машиностроителей стало подписание в рамках Международной специализированной выставки технологий горных разработок "Уголь России и Майнинг – 2026" в г. Новокузнецк (Кемеровская область - Кузбасс) Соглашения о стратегическом сотрудничестве между ОАО "БЕЛАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ", АО "УК "Кузбассразрезуголь" и ООО "Б-24".Документ предусматривает развитие взаимодействия в сфере внедрения инновационной карьерной техники и реализации совместных проектов."Подписание стратегического соглашения о сотрудничестве с нашим ключевым партнером – компанией "Кузбассразрезуголь" – знаменует собой новый этап в наших отношениях и подчеркивает важность Кузбасса как региона стратегического значения для БЕЛАЗа. На протяжении 60 лет мы совместно развиваем и совершенствуем технологии, внедряем инновации, что способствует не только росту эффективности карьерной техники БЕЛАЗ, но и повышению производственного потенциала угольной отрасли. Мы уверены, что это соглашение станет основой для дальнейшей реализации успешных проектов и позволит нам достигать новых высот в совместной деятельности", - подчеркнул генеральный директор ОАО "БЕЛАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" Сергей Лесин."Сегодня техника БЕЛАЗ составляет основу технологического парка нашей Компании. За шесть десятилетий сотрудничества белорусские карьерные самосвалы доказали свою надежность, производительность и эффективность. Заключенное соглашение о стратегическом партнерстве закрепляет наши взаимные долгосрочные намерения о сотрудничестве на благо развития угледобычи и машиностроения", - добавил директор по производству УК "Кузбассразрезуголь" Роман Смирнов.Одним из ключевых событий выставки стала презентация новой разработки БЕЛАЗ – газомоторного карьерного самосвала БЕЛАЗ-7530Р грузоподъемностью 220 тонн. Техника нового поколения создана для эффективной, экономичной и экологичной работы в условиях современной повестки в горнодобывающей отрасли.Существенное внимание в ходе переговоров было уделено развитию экологически ориентированных технологий. Газомоторная техника БЕЛАЗ позволяет значительно сократить выбросы загрязняющих веществ и повысить эффективность использования топлива, что особенно актуально для крупнейших угледобывающих регионов страны."Сегодня действительно важно подчеркнуть наши длительные партнерские связи в кооперации с Республикой Беларусь – наша старейшая угледобывающая компания и крупнейший поставщик тяжелой техники, знаменитых самосвалов БЕЛАЗ. Сегодня было заключено Соглашение еще раз подчеркивающее, что надежность проверяется временем. И это в очередной раз показывает, что мы поддерживаем друг друга даже в самых сложных ситуациях. Но техника стала другой. Техника работает на газомоторном топливе. И это экономия, это повышение производительности труда, повышение эффективности. И мы благодарим наших партнеров, кто задумывается над тем, как сделать добычу угля более экономически эффективной", – отметил губернатор Кемеровской области – Кузбасса Илья Середюк.Особый интерес у гостей выставки вызвала обновленная кабина карьерного самосвала БЕЛАЗ-7530Р. В ее конструкции реализованы десятки улучшений для комфорта, безопасности и эффективности работы оператора.Одним из первых новую кабину смог оценить водитель УК "Кузбассразрезуголь" Сергей Дмитриев, который управляет самосвалами БЕЛАЗ уже более 20 лет и является наставником для молодых горняков."Уже 20 лет работаю на БЕЛАЗе. Сначала управлял 130-тонником, а сейчас работаю на 360-тонном самосвале.Новая кабина мне нравится, она намного комфортнее. Во-первых, из-за увеличенного светового проема обзорность стала намного лучше, особенно – через боковые двери. Плюс, вижу, что поставили дополнительное освещение со всех сторон, в кабине теперь будет светло в любое время.Во-вторых, диаметр рулевого колеса уменьшился. Мне как водителю стало удобнее, это упростило доступ к органам управления. Консоль новая здесь сделана, изменилось расположение ручника – да, так удобнее. Мы за рулем проводим 10-11 часов, поэтому комфортное сидение очень много значит. Здесь оно очень удобное! Просто прекрасное! Накладки на подлокотники помогут погасить вибрацию и снизить нагрузку на руки и плечи.В-третьих, в кабине появился еще один планшет, чтобы контролировать процессы, а значит, работать станет безопаснее", - поделился впечатлениями Сергей Дмитриев, водитель карьерного самосвала УК "Кузбассразрезуголь".К юбилею сотрудничества компаний "Кузбассразрезуголь" и БЕЛАЗ на выставке "Уголь России и Майнинг" также была открыта фотовыставка "Энергия общих достижений". В экспозиции представлены исторические и современные снимки, отражающие многолетнее партнерство и его ключевые исторические вехи – от выхода в забой первого 27-тонного БЕЛАЗа до всероссийских рекордов на белорусских самосвалах.

