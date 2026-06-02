https://1prime.ru/20260602/pribaltika-870398202.html

"Все развалилось". На Западе сообщили, что решили сделать против России

"Все развалилось". На Западе сообщили, что решили сделать против России - 02.06.2026, ПРАЙМ

"Все развалилось". На Западе сообщили, что решили сделать против России

Западные страны рассматривают Прибалтику как новый фронт в противостоянии с Россией, об этом в эфире YouTube-канала рассказал политолог Алекс Крайнер.Нет... | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T02:23+0300

2026-06-02T02:23+0300

2026-06-02T02:23+0300

запад

прибалтика

украина

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

нато

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg

МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Западные страны рассматривают Прибалтику как новый фронт в противостоянии с Россией, об этом в эфире YouTube-канала рассказал политолог Алекс Крайнер.Нет никаких сомнений, что Балтийский регион готовят как следующий фронт в конфликте против России. Ведь это не просто местный конфликт между Россией и Украиной, а конфликт, организованный Западом, чтобы ослабить, дестабилизировать и сменить власть в России. <…> В этой связи примечательно, что <…> сразу после начала конфликта Запад ввел заранее подготовленные санкции — самый масштабный пакет санкций в истории. <…> Но теперь они проигрывают в конфликте, и совершенно очевидно, что у них нет способа это изменить", — заявил эксперт.По его словам, открытие второго фронта западные госдсуарства планировали уже довольно давно."Мы знаем, что они уже пытались сделать Балтийский регион вторым фронтом, но все это развалилось после того, как Дональд Трамп вошел в Белый дом", — сообщил аналитик.Неделю назад министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис утверждал, что Прибалтийские страны — члены НАТО располагают достаточными ресурсами для уничтожения российских систем ПВО в Калининградской области.Вместе с тем СВР на прошлой неделе сообщила, что украинское командование готовится к проведению серии новых атак на российские тыловые регионы. Украина рассматривает возможность запуска беспилотников с территории прибалтийских стран для сокращения времени полета.Как заявлял президент Владимир Путин, Россия будет уничтожать любые угрозы, возникающие в Калининградской области. Возможная блокада региона может спровоцировать серьезное обострение конфликта, отметил он.

https://1prime.ru/20260531/sanktsii-870369815.html

запад

прибалтика

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, прибалтика, украина, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, нато, россия