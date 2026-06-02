"Все развалилось". На Западе сообщили, что решили сделать против России - 02.06.2026, ПРАЙМ
"Все развалилось". На Западе сообщили, что решили сделать против России
Политолог Крайнер: Запад планирует открыть новый фронт против России

МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Западные страны рассматривают Прибалтику как новый фронт в противостоянии с Россией, об этом в эфире YouTube-канала рассказал политолог Алекс Крайнер.

Нет никаких сомнений, что Балтийский регион готовят как следующий фронт в конфликте против России. Ведь это не просто местный конфликт между Россией и Украиной, а конфликт, организованный Западом, чтобы ослабить, дестабилизировать и сменить власть в России. <…> В этой связи примечательно, что <…> сразу после начала конфликта Запад ввел заранее подготовленные санкции — самый масштабный пакет санкций в истории. <…> Но теперь они проигрывают в конфликте, и совершенно очевидно, что у них нет способа это изменить", — заявил эксперт.

По его словам, открытие второго фронта западные госдсуарства планировали уже довольно давно.

"Мы знаем, что они уже пытались сделать Балтийский регион вторым фронтом, но все это развалилось после того, как Дональд Трамп вошел в Белый дом", — сообщил аналитик.
Неделю назад министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис утверждал, что Прибалтийские страны — члены НАТО располагают достаточными ресурсами для уничтожения российских систем ПВО в Калининградской области.

Вместе с тем СВР на прошлой неделе сообщила, что украинское командование готовится к проведению серии новых атак на российские тыловые регионы. Украина рассматривает возможность запуска беспилотников с территории прибалтийских стран для сокращения времени полета.

Как заявлял президент Владимир Путин, Россия будет уничтожать любые угрозы, возникающие в Калининградской области. Возможная блокада региона может спровоцировать серьезное обострение конфликта, отметил он.
