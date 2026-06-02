Адвокат объяснила, что нельзя делать сбившему птицу водителю

В общественном сознании прочно укоренился миф: сбить птицу — не преступление, а бытовая случайность. Однако юридическая реальность оказывается куда строже.

МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. В общественном сознании прочно укоренился миф: сбить птицу — не преступление, а бытовая случайность. Однако юридическая реальность оказывается куда строже. О том, какие последствия ждут водителя, который не заметил голубя или другую птицу на дороге, агентству “Прайм” рассказала адвокат Елена Кудерко.С точки зрения правил дорожного движения, наезд на птицу — полноценное дорожно-транспортное происшествие. Игнорирование этого факта влечет применение статьи 12.27 КоАП РФ."За оставление места такого ДТП водителя ждет лишение прав на срок от одного года до полутора лет либо административный арест до пятнадцати суток — независимо от того, шла ли речь о лесной дичи или об обитателе городских скверов", — предупредила Кудерко.Факт и размер штрафа зависит от того, что за птица попала под колеса. Например, дикий сизый голубь в России официально признан охотничьим ресурсом, и в этом качестве подпадает под действие такс, утвержденных Минприроды. Размер компенсации за одну особь по действующим нормам — 600 рублей. Если под колеса попала стая, сумма ущерба возрастает пропорционально количеству погибших птиц.Хотя обычные городские голуби охотничьим ресурсом не являются, их утрату придется компенсировать государству, как вред окружающей природной среде. Если же пернатое занесено в Красную книгу: уничтожение беркута, кречета или сапсана влечет взыскание вреда с виновника в повышенном размере.Ущерб может покрыть полис ОСАГО или КАСКО - в зависимости от ситуации и прописанных в договоре страховых случаев.Демонстративный разгон стаи или целенаправленный маневр с целью задавить птицу выводят ситуацию из гражданско-правовой плоскости в уголовную. Статья 245 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными) действует и в отношении водителей. Умышленный наезд на стаю может быть квалифицирован как преступление в отношении нескольких животных.Закон не делает скидок на городской контекст. Каждая сбитая птица — юридический факт, каждое оставленное место ДТП — административное правонарушение, а каждый умышленный удар — преступление. Однако на практике применение этих положений нечасто, поскольку доказать факт наезда сложно, резюмировала адвокат.

