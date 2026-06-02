https://1prime.ru/20260602/putin-870396522.html

Путин во вторник соберет Совет по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка

Путин во вторник соберет Совет по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка - 02.06.2026, ПРАЙМ

Путин во вторник соберет Совет по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка

Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов... | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T00:18+0300

2026-06-02T00:18+0300

2026-06-02T00:18+0300

экономика

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870396522.jpg?1780348723

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. В ходе заседания основное внимание будет уделено предложениям по дальнейшей поддержке русского языка и языков народов России, включая издательские и просветительские общественные проекты. С основным докладом выступит советник президента РФ Елена Ямпольская, которая расскажет о ходе исполнения поручений главы государства и основных направлениях деятельности Совета. Заседания совета с участием главы государства традиционно приурочены к отмечающемуся 6 июня Дню Русского языка. Совет образован в целях совершенствования деятельности по сохранению, развитию, поддержке русского языка и языков народов Российской Федерации, укреплению позиций русского языка в мире. ИЗБЕГАТЬ ВУЛЬГАРНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ Президент России уделяет большое внимание вопросам поддержки русского языка. Глава государства отмечал, что одной из ключевых задач является повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях. Кроме того, Путин указывал на принципиальную важность "последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований", которые коверкают язык. Кроме того, президент призывал и в общественном пространстве использовать именно кириллицу, а не "кашу из латиницы и других символов". Также власти РФ продолжают работу над укреплением позиций русского языка в мире. В мае правительство РФ утвердило план реализации основ государственной языковой политики. В план вошло 120 мероприятий, направленных на сохранение, развитие и поддержку русского языка, государственных языков республик и других языков народов России, а также на продвижение русского языка в мире. В их числе проведение спецпроектов за рубежом для популяризации русского языка.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, владимир путин