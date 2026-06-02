Назван размер пенсии моряков дальнего плавания в России

2026-06-02T03:31+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Размер пенсии моряков дальнего плавания в России может варьироваться от прожиточного минимума пенсионера до 70 тысяч и выше в зависимости от флага судна и порядка формирования пенсионных прав, сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. "Пенсия моряка дальнего плавания в России может варьироваться от прожиточного минимума пенсионера по региону до 50-70 тысяч рублей и выше. Итоговый размер выплат зависит исключительно от юридического статуса судовладельца (российский или иностранный флаг) и способа формирования пенсионных прав", - сказал Сафонов. Он уточнил, что при работе в российских компаниях пенсия формируется за счет страховых взносов работодателя. На размер выплат влияют официальная зарплата и накопленные пенсионные баллы. По словам профессора, при трудоустройстве у иностранных судовладельцев пенсия формируется иначе. Пенсионные взносы в Социальный фонд России не отчисляются, трудовой стаж не засчитывается автоматически. Моряк может рассчитывать лишь на минимальную или социальную пенсию. "При этом он может самостоятельно заключить договор с Социальным фондом и "покупать" страховой стаж и пенсионные баллы. Льготный морской стаж для досрочного выхода на пенсию таким образом купить нельзя, только общий страховой", - заключил Сафонов.

