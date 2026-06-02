Назван размер пенсии моряков дальнего плавания в России - 02.06.2026, ПРАЙМ
Назван размер пенсии моряков дальнего плавания в России
03:31 02.06.2026 (обновлено: 04:46 02.06.2026)
 
Назван размер пенсии моряков дальнего плавания в России

РИА Новости: размер пенсии моряков дальнего плавания зависит от флага судна

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Размер пенсии моряков дальнего плавания в России может варьироваться от прожиточного минимума пенсионера до 70 тысяч и выше в зависимости от флага судна и порядка формирования пенсионных прав, сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
"Пенсия моряка дальнего плавания в России может варьироваться от прожиточного минимума пенсионера по региону до 50-70 тысяч рублей и выше. Итоговый размер выплат зависит исключительно от юридического статуса судовладельца (российский или иностранный флаг) и способа формирования пенсионных прав", - сказал Сафонов.
Он уточнил, что при работе в российских компаниях пенсия формируется за счет страховых взносов работодателя. На размер выплат влияют официальная зарплата и накопленные пенсионные баллы.
По словам профессора, при трудоустройстве у иностранных судовладельцев пенсия формируется иначе. Пенсионные взносы в Социальный фонд России не отчисляются, трудовой стаж не засчитывается автоматически. Моряк может рассчитывать лишь на минимальную или социальную пенсию.
"При этом он может самостоятельно заключить договор с Социальным фондом и "покупать" страховой стаж и пенсионные баллы. Льготный морской стаж для досрочного выхода на пенсию таким образом купить нельзя, только общий страховой", - заключил Сафонов.
 
