Сооснователь и совладелец Группы "Родина" занял I место в рейтинге CRE 100 - 02.06.2026, ПРАЙМ
Сооснователь и совладелец Группы "Родина" занял I место в рейтинге CRE 100
13:45 02.06.2026
 
Сооснователь и совладелец Группы "Родина" занял I место в рейтинге CRE 100

Владимир Щекин возглавил рейтинг в категории "Мультиформатная недвижимость"

МОСКВА, 2 июн – ПРАЙМ. Сооснователь и совладелец Группы "Родина" Владимир Щекин занял первое место в категории "Мультиформатная недвижимость" рейтинга CRE 100 — одного из наиболее авторитетных отраслевых рейтингов российского рынка коммерческой недвижимости, следует из сообщения рейтингового комитета.
Эксперты отметили вклад Щекина в развитие новых форматов комплексного девелопмента, сочетающих жилую, деловую, культурную, спортивную и образовательную функции в рамках единой городской среды.
CRE отмечает проект "Родина Парк" на западе Москвы. В составе кластера предусмотрено более 131 тысячи кв м недвижимости, где формируется полноценный "город в городе". Помимо семейного жилья, проект включает бизнес-квартал класса А, пространства для креативных индустрий и первый в России медиакластер, создаваемый в партнерстве с "Русской медиагруппой".
Особенностью проекта станет масштабная концертно-событийная площадка, способная принимать культурные, образовательные, деловые и общественные мероприятия федерального уровня.
Отдельное место в проекте занимают урбан-виллы — редкий для Москвы формат малоэтажного премиального жилья, сочетающий приватность загородного дома с преимуществами современной городской инфраструктуры и непосредственной близостью к природному заказнику "Долина реки Сетунь".
 
