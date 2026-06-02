Сооснователь и совладелец Группы "Родина" занял I место в рейтинге CRE 100
2026-06-02T13:45+0300
МОСКВА, 2 июн – ПРАЙМ. Сооснователь и совладелец Группы "Родина" Владимир Щекин занял первое место в категории "Мультиформатная недвижимость" рейтинга CRE 100 — одного из наиболее авторитетных отраслевых рейтингов российского рынка коммерческой недвижимости, следует из сообщения рейтингового комитета.Эксперты отметили вклад Щекина в развитие новых форматов комплексного девелопмента, сочетающих жилую, деловую, культурную, спортивную и образовательную функции в рамках единой городской среды.CRE отмечает проект "Родина Парк" на западе Москвы. В составе кластера предусмотрено более 131 тысячи кв м недвижимости, где формируется полноценный "город в городе". Помимо семейного жилья, проект включает бизнес-квартал класса А, пространства для креативных индустрий и первый в России медиакластер, создаваемый в партнерстве с "Русской медиагруппой".Особенностью проекта станет масштабная концертно-событийная площадка, способная принимать культурные, образовательные, деловые и общественные мероприятия федерального уровня.Отдельное место в проекте занимают урбан-виллы — редкий для Москвы формат малоэтажного премиального жилья, сочетающий приватность загородного дома с преимуществами современной городской инфраструктуры и непосредственной близостью к природному заказнику "Долина реки Сетунь".
Владимир Щекин возглавил рейтинг в категории "Мультиформатная недвижимость"
