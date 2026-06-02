Аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию

2026-06-02T11:06+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. "Аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

