Росконгресс предупредил о риске стагфляции в развитых странах - 02.06.2026, ПРАЙМ
Росконгресс предупредил о риске стагфляции в развитых странах
Экономический рост замедляется во всем мире, но это особенно заметно в развитых странах, что в сочетании с ускорением инфляции повышает для них риск стагфляции, | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T00:49+0300
экономика
мировая экономика
сша
великобритания
япония
оон
ес
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Экономический рост замедляется во всем мире, но это особенно заметно в развитых странах, что в сочетании с ускорением инфляции повышает для них риск стагфляции, говорится в докладе Росконгресса "Риск стагфляции и передел сырьевых рынков. Экономические тренды 2026", с которым ознакомилось РИА Новости. Доклад подготовлен к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). "Замедление роста, особенно выраженное в развитых странах, в сочетании с ускоряющейся инфляцией усиливает риск их перехода в стагфляцию", - говорится в докладе. Авторы приводят прогнозы ООН, согласно которым рост мировой экономики замедлится с 3% в 2025 году до 2,5% в 2026 году, после чего умеренно ускорится до 2,8% в 2027 году. "Наименьшие темпы роста будут демонстрировать развитые экономики: 1,5% в 2026‑м и 1,7% в 2027 году. В США рост составит 2% в 2026-м и 2027‑м годах, в Евросоюзе — 1,1% и 1,4% соответственно, в Великобритании — 0,7% и 1%, в Японии — 0,8% и 1,1%", - говорится в документе. Глобальная инфляция в 2026 году, как ожидается, достигнет 3,9%, после чего снизится до 3,1% в 2027 году. В развитых странах прогнозируется рост инфляции с 2,6% в 2025 году до 2,9% в 2026 году, в развивающихся — с 4,2% до 5,2% соответственно. При этом развивающиеся страны, по оценке аналитиков, останутся ключевым драйвером глобальной экономики, хотя они также столкнутся с замедлением: рост их совокупного ВВП составит 3,9% в 2026 году и 4,3% в 2027 году по сравнению с 4,6% в 2025 году. Рост ВВП Китая замедлится с прошлогодних 5% до 4,6% в текущем и 4,5% в следующем году. ВВП Индии после увеличения на 7,5% в 2025 году вырастет на 6,4% в 2026‑м и 6,6% в 2027 году. Одной из основных причин глобальных изменений авторы называют конфликт на Ближнем Востоке, который оказывает комплексное воздействие на мировую экономику через повышение цен на энергоносители, удобрения и, как следствие, на продукты питания, а также через увеличение расходов на транспортировку. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Росконгресс: ускорение инфляции повышает риск стагфляции для развитых стран

