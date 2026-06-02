В Росконгрессе рассказали о новом тренде для западных стран - 02.06.2026, ПРАЙМ
В Росконгрессе рассказали о новом тренде для западных стран
Западные страны на фоне замедления экономического роста начали сомневаться в свободном рынке и задумались о полноценном государственном планировании, которое... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T02:16+0300
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Западные страны на фоне замедления экономического роста начали сомневаться в свободном рынке и задумались о полноценном государственном планировании, которое становится для них ключевым трендом, говорится в докладе Росконгресса "Риск стагфляции и передел сырьевых рынков. Экономические тренды 2026", с которым ознакомилось РИА Новости. Доклад подготовлен к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). "Изменение глобального экономического порядка ставит под сомнение традиционные экономические концепции, в том числе невмешательство в рынок и таргетирование инфляции", - говорится в докладе. Росконгресс обратил внимание на один из последних докладов Международного валютного фонда (МВФ), в котором промышленная политика описывается как основа экономического развития. "Ключевым элементом этой архитектуры выступает так называемое ведущее агентство, которое должно проводить промышленную политику в целевых отраслях, накапливая знания о них посредством непрерывных экспериментов и обратной связи с рынками, при этом координируя действия различных министерств, ведомств и частного сектора", - объясняется в документе. Авторы указывают, что аналог такого агентства действовал во всех быстрорастущих экономиках Азии: в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Гонконге и на Тайване. По их мнению, такую модель могут воспроизвести большинство экономик, вне зависимости от политического режима. "Равнение МВФ на "азиатские чудеса" отражает поиск способов не отстать от Китая и намечает потенциальный переход от невмешательства в рынок к полноценному государственному планированию, который становится одним из ключевых стратегических трендов", - отмечают авторы. "В то время как центральные банки сдерживают инфляцию и управляют краткосрочными макроэкономическими колебаниями, для развивающихся экономик гораздо важнее долгосрочный экономический рост, поскольку он является ключом к достижению статуса страны с высоким уровнем дохода", - подчеркивается в докладе. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
02:16 02.06.2026
 
