https://1prime.ru/20260602/roskongress-870398101.html
В Росконгрессе рассказали о новом тренде для западных стран
В Росконгрессе рассказали о новом тренде для западных стран - 02.06.2026, ПРАЙМ
В Росконгрессе рассказали о новом тренде для западных стран
Западные страны на фоне замедления экономического роста начали сомневаться в свободном рынке и задумались о полноценном государственном планировании, которое... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T02:16+0300
2026-06-02T02:16+0300
2026-06-02T02:16+0300
экономика
мировая экономика
азия
япония
южная корея
мвф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870398101.jpg?1780355791
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Западные страны на фоне замедления экономического роста начали сомневаться в свободном рынке и задумались о полноценном государственном планировании, которое становится для них ключевым трендом, говорится в докладе Росконгресса "Риск стагфляции и передел сырьевых рынков. Экономические тренды 2026", с которым ознакомилось РИА Новости. Доклад подготовлен к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).
"Изменение глобального экономического порядка ставит под сомнение традиционные экономические концепции, в том числе невмешательство в рынок и таргетирование инфляции", - говорится в докладе.
Росконгресс обратил внимание на один из последних докладов Международного валютного фонда (МВФ), в котором промышленная политика описывается как основа экономического развития.
"Ключевым элементом этой архитектуры выступает так называемое ведущее агентство, которое должно проводить промышленную политику в целевых отраслях, накапливая знания о них посредством непрерывных экспериментов и обратной связи с рынками, при этом координируя действия различных министерств, ведомств и частного сектора", - объясняется в документе.
Авторы указывают, что аналог такого агентства действовал во всех быстрорастущих экономиках Азии: в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Гонконге и на Тайване. По их мнению, такую модель могут воспроизвести большинство экономик, вне зависимости от политического режима.
"Равнение МВФ на "азиатские чудеса" отражает поиск способов не отстать от Китая и намечает потенциальный переход от невмешательства в рынок к полноценному государственному планированию, который становится одним из ключевых стратегических трендов", - отмечают авторы.
"В то время как центральные банки сдерживают инфляцию и управляют краткосрочными макроэкономическими колебаниями, для развивающихся экономик гораздо важнее долгосрочный экономический рост, поскольку он является ключом к достижению статуса страны с высоким уровнем дохода", - подчеркивается в докладе.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
азия
япония
южная корея
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, азия, япония, южная корея, мвф
Экономика, Мировая экономика, АЗИЯ, ЯПОНИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, МВФ
В Росконгрессе рассказали о новом тренде для западных стран
Росконгресс: Запад начал сомневаться в свободном рынке и задумался о госпланировании
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Западные страны на фоне замедления экономического роста начали сомневаться в свободном рынке и задумались о полноценном государственном планировании, которое становится для них ключевым трендом, говорится в докладе Росконгресса "Риск стагфляции и передел сырьевых рынков. Экономические тренды 2026", с которым ознакомилось РИА Новости. Доклад подготовлен к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).
"Изменение глобального экономического порядка ставит под сомнение традиционные экономические концепции, в том числе невмешательство в рынок и таргетирование инфляции", - говорится в докладе.
Росконгресс обратил внимание на один из последних докладов Международного валютного фонда (МВФ), в котором промышленная политика описывается как основа экономического развития.
"Ключевым элементом этой архитектуры выступает так называемое ведущее агентство, которое должно проводить промышленную политику в целевых отраслях, накапливая знания о них посредством непрерывных экспериментов и обратной связи с рынками, при этом координируя действия различных министерств, ведомств и частного сектора", - объясняется в документе.
Авторы указывают, что аналог такого агентства действовал во всех быстрорастущих экономиках Азии: в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Гонконге и на Тайване. По их мнению, такую модель могут воспроизвести большинство экономик, вне зависимости от политического режима.
"Равнение МВФ на "азиатские чудеса" отражает поиск способов не отстать от Китая и намечает потенциальный переход от невмешательства в рынок к полноценному государственному планированию, который становится одним из ключевых стратегических трендов", - отмечают авторы.
"В то время как центральные банки сдерживают инфляцию и управляют краткосрочными макроэкономическими колебаниями, для развивающихся экономик гораздо важнее долгосрочный экономический рост, поскольку он является ключом к достижению статуса страны с высоким уровнем дохода", - подчеркивается в докладе.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.