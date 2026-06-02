В России вступил в силу закон, разрешающий уничтожать беспилотники

2026-06-02T00:18+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Закон, подписанный ранее президентом России Владимиром Путиным, разрешающий таможенникам уничтожать воздушные, подводные, надводные и наземные беспилотные аппараты над своими объектами, вступил в силу. Документ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов 2 мая. В нем указывалось, что он вступит в силу через месяц после опубликования. Теперь у таможенных органов есть право пресекать работу беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов для отражения нападения либо угрозы нападения на объекты и территории, а также находящихся на них лиц. Разрешается применять оружие и спецсредства, перечень которых определит правительство РФ, а также использовать средства радиоэлектронной борьбы. Они смогут делать это посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотников. Порядок принятия решения о противодействии беспилотным аппаратам и перечень должностных лиц таможенных органов, уполномоченных на принятие такого решения, определит ФТС России. Как ранее пояснял журналистам зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, через границу идут тонны грузов, работают склады временного хранения, пункты пропуска. Неконтролируемый дрон может стать инструментом контрабанды, разведки или даже атаки. Закон, по его словам, дает таможенникам право пресекать полеты беспилотников над своими объектами "только по решению и в рамках утвержденных процедур". Кроме того, законом продлевается на два года - до 1 января 2029 года - возможность в ряде случаев применять временное периодическое таможенное декларирование товаров. Эта касается случаев, когда на дату подачи временной декларации на товары декларант осуществлял внешнеэкономическую деятельность менее одного года и за этот период ввозил/вывозил товары из РФ менее 12 раз.

