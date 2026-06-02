В России в продаже 14,5 миллиона билетов в поезда к Черному морю - 02.06.2026, ПРАЙМ
В России в продаже 14,5 миллиона билетов в поезда к Черному морю
В России в продаже 14,5 миллиона билетов в поезда к Черному морю

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. В России в продаже имеется 14,5 миллиона билетов в поезда к Черному морю, в том числе в Сочи, Анапу, Новороссийск и Кисловодск, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.
По железной дороге с 1 мая по 30 сентября планируется перевезти 55,6 миллиона пассажиров — это чуть больше, чем в прошлом году.
"В самые пиковые месяцы, июль и август, показатель составит по 13 миллионов человек ежемесячно. Особое внимание, конечно, нашему Югу. На направлениях к Черному морю есть 14,5 миллиона мест: это и Сочи, и Анапа, и Новороссийск, и Кисловодск. На линии выведено максимальное количество составов", - сказал Никитин в преддверии ПМЭФ.
Он добавил, что продажи билетов открыты за 45, 90, а в Крым — за 120 суток.
Министр напомнил, что для того, чтобы пассажиры не тратили время на бесконечный мониторинг, работает сервис "Заявка в лист ожидания". Он пришлет уведомление, когда появятся нужные места.
"Отдельно хотел бы поблагодарить наших железнодорожников, они работают 24/7, чтобы обеспечить комфорт перевозок", - отметил Никитин.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 июня.
 
