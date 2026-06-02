Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России с 1 сентября начнут маркировать зубные щетки, мочалки и салфетки - 02.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260602/rossija-870397831.html
В России с 1 сентября начнут маркировать зубные щетки, мочалки и салфетки
В России с 1 сентября начнут маркировать зубные щетки, мочалки и салфетки - 02.06.2026, ПРАЙМ
В России с 1 сентября начнут маркировать зубные щетки, мочалки и салфетки
В России с 1 сентября начнут маркировать зубные щетки, мочалки, салфетки и прочие средства гигиены, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T02:04+0300
2026-06-02T02:04+0300
бизнес
россия
минпромторг
црпт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870397831.jpg?1780355063
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. В России с 1 сентября начнут маркировать зубные щетки, мочалки, салфетки и прочие средства гигиены, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"). "Маркировка охватит новые товары в категории средств гигиены - в том числе зубные щетки, салфетки, ватные диски, мочалки и губки. Подписано соответствующее постановление правительства. С 1 сентября этого года участники оборота должны будут зарегистрироваться в системе "Честный знак", с 1 октября стартует нанесение кодов на продукцию, вводимую в оборот производителями и импортерами", - говорится в сообщении. Правила оборота охватывают также бумажные полотенца и платочки, ватные палочки, зубные нити, расчески, пинцеты, щетки для волос, помазки для бритья, пемзу, массажные аппараты, маникюрные наборы и другие гигиенические средства и принадлежности. По итогам диалога Минпромторга и оператора с отраслью в постановление внесены дополнительные правки: для косметики, бытовой химии и бритвенных принадлежностей устанавливается единый срок введения поэкземплярной прослеживаемости - с 2030 года. Ранее для части категорий предусматривался переход уже в 2028 году. Кроме того, по просьбе участников рынка на два месяца переносится срок маркировки остатков бритвенной продукции - с декабря 2026 года на февраль 2027 года. На тот же срок сдвигается начало обязательной передачи сведений о продаже бритв через кассы. "Это позволит бизнесу получить дополнительное время на подготовку и избежать запуска новых требований в высокий предновогодний сезон", - объяснили в ЦРПТ. Там отметили, что старту требований предшествует добровольный и бесплатный эксперимент: в средствах гигиены он продлится почти год - с 25 сентября 2025 года по 31 августа 2026-го. В ходе пилотного проекта более 360 компаний уже получили 25 миллионов кодов маркировки и протестировали их нанесение на санитарно-гигиеническую продукцию в потребительской и групповой упаковке. К эксперименту присоединились как крупные игроки, так и представители малого и среднего бизнеса. Поэтапное введение требований предполагает, что запрет на оборот немаркированных товаров - остатков, которые были введены в оборот до старта требований - вступит в силу в октябре 2027 года. Тогда же начнется обязательная передача сведений в систему о розничных продажах через кассы. "Компания Splat Global заранее включилась в подготовку к обязательной маркировке средств гигиены. Это позволит нам продолжить работу в новых рыночных реалиях - так, чтобы они не сказались на поставке и ассортименте нашей продукции. На текущий момент продолжаем адаптацию, рассчитываем завершить интеграцию с "Честным знаком" в установленные сроки", - сообщают в Splat Global.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, минпромторг, црпт
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг, ЦРПТ
02:04 02.06.2026
 
В России с 1 сентября начнут маркировать зубные щетки, мочалки и салфетки

В России с 1 сентября начнут маркировать зубные щетки, мочалки и салфетки

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. В России с 1 сентября начнут маркировать зубные щетки, мочалки, салфетки и прочие средства гигиены, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").
"Маркировка охватит новые товары в категории средств гигиены - в том числе зубные щетки, салфетки, ватные диски, мочалки и губки. Подписано соответствующее постановление правительства. С 1 сентября этого года участники оборота должны будут зарегистрироваться в системе "Честный знак", с 1 октября стартует нанесение кодов на продукцию, вводимую в оборот производителями и импортерами", - говорится в сообщении.
Правила оборота охватывают также бумажные полотенца и платочки, ватные палочки, зубные нити, расчески, пинцеты, щетки для волос, помазки для бритья, пемзу, массажные аппараты, маникюрные наборы и другие гигиенические средства и принадлежности.
По итогам диалога Минпромторга и оператора с отраслью в постановление внесены дополнительные правки: для косметики, бытовой химии и бритвенных принадлежностей устанавливается единый срок введения поэкземплярной прослеживаемости - с 2030 года. Ранее для части категорий предусматривался переход уже в 2028 году.
Кроме того, по просьбе участников рынка на два месяца переносится срок маркировки остатков бритвенной продукции - с декабря 2026 года на февраль 2027 года. На тот же срок сдвигается начало обязательной передачи сведений о продаже бритв через кассы.
"Это позволит бизнесу получить дополнительное время на подготовку и избежать запуска новых требований в высокий предновогодний сезон", - объяснили в ЦРПТ.
Там отметили, что старту требований предшествует добровольный и бесплатный эксперимент: в средствах гигиены он продлится почти год - с 25 сентября 2025 года по 31 августа 2026-го. В ходе пилотного проекта более 360 компаний уже получили 25 миллионов кодов маркировки и протестировали их нанесение на санитарно-гигиеническую продукцию в потребительской и групповой упаковке. К эксперименту присоединились как крупные игроки, так и представители малого и среднего бизнеса.
Поэтапное введение требований предполагает, что запрет на оборот немаркированных товаров - остатков, которые были введены в оборот до старта требований - вступит в силу в октябре 2027 года. Тогда же начнется обязательная передача сведений в систему о розничных продажах через кассы.
"Компания Splat Global заранее включилась в подготовку к обязательной маркировке средств гигиены. Это позволит нам продолжить работу в новых рыночных реалиях - так, чтобы они не сказались на поставке и ассортименте нашей продукции. На текущий момент продолжаем адаптацию, рассчитываем завершить интеграцию с "Честным знаком" в установленные сроки", - сообщают в Splat Global.
 
БизнесРОССИЯМинпромторгЦРПТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала