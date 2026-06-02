https://1prime.ru/20260602/rossija-870397831.html

В России с 1 сентября начнут маркировать зубные щетки, мочалки и салфетки

В России с 1 сентября начнут маркировать зубные щетки, мочалки и салфетки - 02.06.2026, ПРАЙМ

В России с 1 сентября начнут маркировать зубные щетки, мочалки и салфетки

В России с 1 сентября начнут маркировать зубные щетки, мочалки, салфетки и прочие средства гигиены, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития... | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T02:04+0300

2026-06-02T02:04+0300

2026-06-02T02:04+0300

бизнес

россия

минпромторг

црпт

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870397831.jpg?1780355063

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. В России с 1 сентября начнут маркировать зубные щетки, мочалки, салфетки и прочие средства гигиены, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"). "Маркировка охватит новые товары в категории средств гигиены - в том числе зубные щетки, салфетки, ватные диски, мочалки и губки. Подписано соответствующее постановление правительства. С 1 сентября этого года участники оборота должны будут зарегистрироваться в системе "Честный знак", с 1 октября стартует нанесение кодов на продукцию, вводимую в оборот производителями и импортерами", - говорится в сообщении. Правила оборота охватывают также бумажные полотенца и платочки, ватные палочки, зубные нити, расчески, пинцеты, щетки для волос, помазки для бритья, пемзу, массажные аппараты, маникюрные наборы и другие гигиенические средства и принадлежности. По итогам диалога Минпромторга и оператора с отраслью в постановление внесены дополнительные правки: для косметики, бытовой химии и бритвенных принадлежностей устанавливается единый срок введения поэкземплярной прослеживаемости - с 2030 года. Ранее для части категорий предусматривался переход уже в 2028 году. Кроме того, по просьбе участников рынка на два месяца переносится срок маркировки остатков бритвенной продукции - с декабря 2026 года на февраль 2027 года. На тот же срок сдвигается начало обязательной передачи сведений о продаже бритв через кассы. "Это позволит бизнесу получить дополнительное время на подготовку и избежать запуска новых требований в высокий предновогодний сезон", - объяснили в ЦРПТ. Там отметили, что старту требований предшествует добровольный и бесплатный эксперимент: в средствах гигиены он продлится почти год - с 25 сентября 2025 года по 31 августа 2026-го. В ходе пилотного проекта более 360 компаний уже получили 25 миллионов кодов маркировки и протестировали их нанесение на санитарно-гигиеническую продукцию в потребительской и групповой упаковке. К эксперименту присоединились как крупные игроки, так и представители малого и среднего бизнеса. Поэтапное введение требований предполагает, что запрет на оборот немаркированных товаров - остатков, которые были введены в оборот до старта требований - вступит в силу в октябре 2027 года. Тогда же начнется обязательная передача сведений в систему о розничных продажах через кассы. "Компания Splat Global заранее включилась в подготовку к обязательной маркировке средств гигиены. Это позволит нам продолжить работу в новых рыночных реалиях - так, чтобы они не сказались на поставке и ассортименте нашей продукции. На текущий момент продолжаем адаптацию, рассчитываем завершить интеграцию с "Честным знаком" в установленные сроки", - сообщают в Splat Global.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, минпромторг, црпт