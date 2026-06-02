Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России до конца года разрешат провозить в самолете детское питание - 02.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260602/rossija-870398502.html
В России до конца года разрешат провозить в самолете детское питание
В России до конца года разрешат провозить в самолете детское питание - 02.06.2026, ПРАЙМ
В России до конца года разрешат провозить в самолете детское питание
В России до конца 2026 года будет утвержден документ, разрешающий провозить в самолете детское питание объемом более 100 миллилитров, сообщил в интервью РИА... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T02:58+0300
2026-06-02T02:58+0300
бизнес
финансы
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870398502.jpg?1780358322
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. В России до конца 2026 года будет утвержден документ, разрешающий провозить в самолете детское питание объемом более 100 миллилитров, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин. Он отметил, что приказ, разрешающий провоз емкостей объемом более 100 миллилитров, уже утвержден Минтрансом. "Сейчас идут согласования с профильными ведомствами, экспертными и отраслевыми сообществами. До конца года мы этот документ примем", - сказал министр в преддверии ПМЭФ. О том, что Минтранс введет общее правило, разрешающее брать в самолет детское питание и материнское молоко объемом более 100 миллилитров, в министерстве сообщали РИА Новости в марте текущего года. Некоторые российские авиакомпании пишут на своих сайтах, что их пассажирам можно провозить детское питание в емкостях больше 100 миллилитров. Однако в общем документе Минтранса РФ регламентировано, что один пассажир может провозить с собой в самолете жидкости в емкостях вместимостью не более 100 миллилитров и общим объемом не более 1 литра. В том числе, в этом пункте прописано детское питание, в частности, материнское молоко, но указано, что его можно брать "в количестве, необходимом на время полета". Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 июня.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, рф
Бизнес, Финансы, РФ
02:58 02.06.2026
 
В России до конца года разрешат провозить в самолете детское питание

В России до конца года утвердят документ, разрешающий провозить в самолете детское питание

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. В России до конца 2026 года будет утвержден документ, разрешающий провозить в самолете детское питание объемом более 100 миллилитров, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.
Он отметил, что приказ, разрешающий провоз емкостей объемом более 100 миллилитров, уже утвержден Минтрансом.
"Сейчас идут согласования с профильными ведомствами, экспертными и отраслевыми сообществами. До конца года мы этот документ примем", - сказал министр в преддверии ПМЭФ.
О том, что Минтранс введет общее правило, разрешающее брать в самолет детское питание и материнское молоко объемом более 100 миллилитров, в министерстве сообщали РИА Новости в марте текущего года.
Некоторые российские авиакомпании пишут на своих сайтах, что их пассажирам можно провозить детское питание в емкостях больше 100 миллилитров.
Однако в общем документе Минтранса РФ регламентировано, что один пассажир может провозить с собой в самолете жидкости в емкостях вместимостью не более 100 миллилитров и общим объемом не более 1 литра. В том числе, в этом пункте прописано детское питание, в частности, материнское молоко, но указано, что его можно брать "в количестве, необходимом на время полета".
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 июня.
 
БизнесФинансыРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала