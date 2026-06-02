В России до конца года разрешат провозить в самолете детское питание

2026-06-02T02:58+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. В России до конца 2026 года будет утвержден документ, разрешающий провозить в самолете детское питание объемом более 100 миллилитров, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин. Он отметил, что приказ, разрешающий провоз емкостей объемом более 100 миллилитров, уже утвержден Минтрансом. "Сейчас идут согласования с профильными ведомствами, экспертными и отраслевыми сообществами. До конца года мы этот документ примем", - сказал министр в преддверии ПМЭФ. О том, что Минтранс введет общее правило, разрешающее брать в самолет детское питание и материнское молоко объемом более 100 миллилитров, в министерстве сообщали РИА Новости в марте текущего года. Некоторые российские авиакомпании пишут на своих сайтах, что их пассажирам можно провозить детское питание в емкостях больше 100 миллилитров. Однако в общем документе Минтранса РФ регламентировано, что один пассажир может провозить с собой в самолете жидкости в емкостях вместимостью не более 100 миллилитров и общим объемом не более 1 литра. В том числе, в этом пункте прописано детское питание, в частности, материнское молоко, но указано, что его можно брать "в количестве, необходимом на время полета". Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 июня.

