Названы самые дешевые в России огурцы в апреле - 02.06.2026, ПРАЙМ
Названы самые дешевые в России огурцы в апреле
2026-06-02T03:16+0300
03:16 02.06.2026
 
Названы самые дешевые в России огурцы в апреле

Самые дешевые огурцы в России в апреле были в Дагестане

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Самые дешевые в России огурцы в апреле были в Дагестане, где в среднем килограмм овощей обходился в 122 рубля, следует из данных статистики, которые проанализировало РИА Новости.
На втором месте расположилась Костромская область, где средняя стоимость килограмма огурцов составила 155 рублей, следом идут Мордовия, Ульяновская область и Калмыкия со 158 рублями.
В пятерку регионов с самыми доступными ценами на огурцы также вошли Нижегородская и Кировская области, где килограмм обходится в 160 рублей, а также Севастополь с ценой в 165 рублей за килограмм.
В целом средняя стоимость огурцов по России в середине весны составила 193 рубля за килограмм, при этом в 47 регионах цена была ниже, а в остальных - выше.
 
