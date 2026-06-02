В России до 2027 года внедрят систему верификации каршеринга - 02.06.2026, ПРАЙМ
В России до 2027 года внедрят систему верификации каршеринга
2026-06-02T04:47+0300
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. В России до 2027 года внедрят систему верификации пользователей каршеринга для установления личности и проверки водительских прав с помощью биометрии, следует из документа правительства, который изучило РИА Новости. Ответственными за реализацию проекта назначены Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, Минтранс и МВД. "Внедрение системы верификации пользователей услуг краткосрочной аренды транспортных средств (каршеринга) с целью установления их личности и проверки наличия права на управление транспортными средствами посредством Единой биометрической системы, а также сведений, содержащихся в водительском удостоверении", - говорится в плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. При этом сроком реализации данной меры указан 2027 год. Кроме того, до 2027 года планируется внедрить в сервисы проката средств индивидуальной мобильности систему верификации возраста по биометрии и паспорту.
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. В России до 2027 года внедрят систему верификации пользователей каршеринга для установления личности и проверки водительских прав с помощью биометрии, следует из документа правительства, который изучило РИА Новости.
Ответственными за реализацию проекта назначены Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, Минтранс и МВД.
"Внедрение системы верификации пользователей услуг краткосрочной аренды транспортных средств (каршеринга) с целью установления их личности и проверки наличия права на управление транспортными средствами посредством Единой биометрической системы, а также сведений, содержащихся в водительском удостоверении", - говорится в плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
При этом сроком реализации данной меры указан 2027 год.
Кроме того, до 2027 года планируется внедрить в сервисы проката средств индивидуальной мобильности систему верификации возраста по биометрии и паспорту.
 
