В России до 2027 года внедрят систему верификации каршеринга

2026-06-02T04:47+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. В России до 2027 года внедрят систему верификации пользователей каршеринга для установления личности и проверки водительских прав с помощью биометрии, следует из документа правительства, который изучило РИА Новости. Ответственными за реализацию проекта назначены Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, Минтранс и МВД. "Внедрение системы верификации пользователей услуг краткосрочной аренды транспортных средств (каршеринга) с целью установления их личности и проверки наличия права на управление транспортными средствами посредством Единой биометрической системы, а также сведений, содержащихся в водительском удостоверении", - говорится в плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. При этом сроком реализации данной меры указан 2027 год. Кроме того, до 2027 года планируется внедрить в сервисы проката средств индивидуальной мобильности систему верификации возраста по биометрии и паспорту.

