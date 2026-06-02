https://1prime.ru/20260602/rossijanin-870400377.html

Каждый девятый россиянин пользуется только виртуальными картами

Каждый девятый россиянин пользуется только виртуальными картами - 02.06.2026, ПРАЙМ

Каждый девятый россиянин пользуется только виртуальными картами

Каждый девятый россиянин пользуется только виртуальными картами, при этом почти треть из них отказалась от пластика после того, как истек срок действия карты,... | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T05:47+0300

2026-06-02T05:47+0300

2026-06-02T05:47+0300

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870400377.jpg?1780368461

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Каждый девятый россиянин пользуется только виртуальными картами, при этом почти треть из них отказалась от пластика после того, как истек срок действия карты, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Около 11% вообще не пользуются пластиковыми картами. Из них 48% имеют физические карты, но предпочитают ими не пользоваться, а 29% раньше пользовались пластиком, однако после окончания срока действия не стали его перевыпускать и теперь используют карту только в виртуальном формате", - выяснили аналитики. Также из тех, кто не пользуется пластиковыми картами, еще 14% оформили виртуальную карту, а 9% перестали пользоваться пластиком, несмотря на то, что он все еще у них есть, и теперь даже не могут вспомнить, где хранится карта. Среди 89% опрошенных, которые не отказались от физических карт, лишь 32% никогда не используют альтернативные способы безналичной оплаты, при этом 68% пользуются и картами, и альтернативными способами. Треть опрошенных совмещает использование пластика с оплатой через систему быстрых платежей (СБП) - чаще всего по просьбе продавца, а 23% прибегают к СБП, когда забывают карту дома. "Еще 25% периодически оплачивают покупки через приложения для бесконтактной оплаты, а 18% используют биометрию, преимущественно для оплаты проезда в метро", - поясняется в исследовании. Также выяснились различия в отношении к безналичной оплате без использования карт в зависимости от возраста и пола. Так, наиболее активно такими способами пользуются мужчины-зумеры в возрасте 18–25 лет - 64%. Среди женщин чаще всего альтернативные форматы оплаты выбирают респонденты в возрасте 25–35 лет - 57%. Реже всего к оплате без карты (за исключением наличных расчетов) прибегают женщины в возрасте от 50 до 65 лет - 89%, а также мужчины той же возрастной группы - 98%. "В России растет интерес и к новым форматам платежей, например к оплате по биометрии. Пока доля пользователей такого способа оплаты невелика, однако, на наш взгляд, она будет увеличиваться по мере распространения биометрической идентификации в различных сферах жизни", - считает директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество