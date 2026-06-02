"Терпению конец". На Западе забили тревогу после решения России по Украине - 02.06.2026, ПРАЙМ
"Терпению конец". На Западе забили тревогу после решения России по Украине
Читатели немецкой газеты Die Welt активно отреагировали на ночные удары возмездия России по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. | 02.06.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Читатели немецкой газеты Die Welt активно отреагировали на ночные удары возмездия России по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. "Если вы будете постоянно раздражать своего противника, постепенно нарушая его "красные линии", то, в конце концов, после сотен предупреждений его терпению придет конец", — напомнил Matthias S."Это, возможно, и ожидаемая, но, безусловно, спровоцированная крупная атака..." — отметил Robert L."Как я и опасался и как я здесь описал — и как меня тут же оклеветали наши украинские активисты на этом форуме, — эта война не закончится и ядерную державу никогда нельзя победить. К сожалению, это факт", — резюмировал Frank Z.В ночь с 1 на 2 июня, в ответ на террористические действия киевского режима, российские военные нанесли мощные удары высокоточными дальнобойными средствами, запущенными с воздуха, суши и моря, по объектам в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Также удары были нанесены по объектам в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, затрагивая инфраструктуру топливного и транспортного обеспечения Украины, использующуюся в интересах украинских вооружённых сил, а также по военным аэродромам.
13:26 02.06.2026
 

"Терпению конец". На Западе забили тревогу после решения России по Украине

