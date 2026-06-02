План ЕС против России привел Запад в замешательство - 02.06.2026, ПРАЙМ
План ЕС против России привел Запад в замешательство
Заморозка ценового потолка на российскую нефть Европой не окажет отрицательного воздействия на экономику России, сообщает UnHerd.
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Заморозка ценового потолка на российскую нефть Европой не окажет отрицательного воздействия на экономику России, сообщает UnHerd. "В настоящее время динамическое ограничение установлено на уровне 44 долларов за баррель. Следующий пересмотр цен состоится в июле, и, вероятно, новый лимит значительно превысит первоначальный жесткий лимит в 60 долларов, согласованный странами G7. &lt;…&gt; Проблема в том, что это типичная для ЕС самонадеянность, поскольку эти ограничения цен не оказывают реального влияния на Россию", — говорится в публикации.В статье подчёркивается, что это решение демонстрирует неспособность и нежелание Европы навязать свои условия Москве, поскольку Россия всё равно находит покупателей, которые готовы платить за нефть выше установленного лимита. "Ограничение цены — это форма демонстрации добродетели. Европейские лидеры знают, что это не сработает, но все равно настаивают на этом, потому что это относительно недорогой способ создать видимость того, что предпринимаются какие-то действия для противостояния Путину. Это фиговый листок, скрывающий более широкое отсутствие у Запада стратегии в отношении Украины, и продолжение попыток ввести ограничение лишь усилит тщеславие Европы, а не окажет существенную помощь Киеву", — отмечается в статье.В воскресенье агентство Bloomberg сообщило о планах ЕС временно заморозить ценовой потолок на нефть из России. С 5 декабря 2022 года страны G7 установили лимит на стоимость российской нефти в 60 долларов за баррель при морских перевозках, запретив перевоз и страхование более дорогой нефти. С 3 сентября 2025 года ЕС официально снизил этот лимит до 47,6 доллара за баррель, подобные меры приняли Великобритания, Швейцария, Канада и Новая Зеландия. Позднее ЕС, Великобритания и Новая Зеландия понизили лимит до 44,1 доллара за баррель. В ответ президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставлять нефть и нефтепродукты иностранным контрагентам, если в контракте прямо или косвенно содержатся положения о применении механизма ограничения цены.
17:27 02.06.2026
 
План ЕС против России привел Запад в замешательство

UnHerd: новые европейские ограничения цен на нефть не нанесут вреда экономике России

