Росстандарт принял ГОСТ на проверку устойчивости автомобилей - 02.06.2026, ПРАЙМ
Росстандарт принял ГОСТ на проверку устойчивости автомобилей
Росстандарт принял ГОСТ на проверку устойчивости автомобилей на основе проведения различных тестов, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Росстандарта. | 02.06.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Росстандарт принял ГОСТ на проверку устойчивости автомобилей на основе проведения различных тестов, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Росстандарта. ГОСТ устанавливает методы испытаний для легковых, грузовых автомобилей и прицепов, с помощью которых проверяется их устойчивость. Один из ключевых тестов, на которые проверяют автомобиль, - стабилизация. Автомобиль специально разгоняют, а затем рулевое колесо поворачивают, чтобы он плавно развернулся. После этого руль отпускают и следят за тем, сможет ли автомобиль вернуться в нейтральное положение. "Угол поворота рулевого колеса после освобождения не должен увеличиваться. Управляемые колеса и рулевое колесо должны самостоятельно возвращаться в сторону нейтрального положения", - уточняется в документе. Также проводят другие испытания для проверки устойчивости автомобилей, такие как тесты на рывок руля и заброс угловой скорости. Участок дороги, на котором проводят испытания, должен быть ровным, без выступов и впадин. ГОСТ вступит в силу с 1 июля текущего года.
