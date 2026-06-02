Росстандарт принял ГОСТ на проверку устойчивости автомобилей

Росстандарт принял ГОСТ на проверку устойчивости автомобилей на основе проведения различных тестов, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Росстандарта.

2026-06-02T01:46+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Росстандарт принял ГОСТ на проверку устойчивости автомобилей на основе проведения различных тестов, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Росстандарта. ГОСТ устанавливает методы испытаний для легковых, грузовых автомобилей и прицепов, с помощью которых проверяется их устойчивость. Один из ключевых тестов, на которые проверяют автомобиль, - стабилизация. Автомобиль специально разгоняют, а затем рулевое колесо поворачивают, чтобы он плавно развернулся. После этого руль отпускают и следят за тем, сможет ли автомобиль вернуться в нейтральное положение. "Угол поворота рулевого колеса после освобождения не должен увеличиваться. Управляемые колеса и рулевое колесо должны самостоятельно возвращаться в сторону нейтрального положения", - уточняется в документе. Также проводят другие испытания для проверки устойчивости автомобилей, такие как тесты на рывок руля и заброс угловой скорости. Участок дороги, на котором проводят испытания, должен быть ровным, без выступов и впадин. ГОСТ вступит в силу с 1 июля текущего года.

