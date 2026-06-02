У экс-гендиректора "Русагро" потребовали изъять 1,2 миллиарда рублей - 02.06.2026, ПРАЙМ
У экс-гендиректора "Русагро" потребовали изъять 1,2 миллиарда рублей
Генпрокуратура в рамках нового иска требует изъять у бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова более 1,2 миллиарда рублей и около 100 тысяч долларов у... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T15:46+0300
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Генпрокуратура в рамках нового иска требует изъять у бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова более 1,2 миллиарда рублей и около 100 тысяч долларов у супруги основателя компании Вадима Мошковича Натальи Быковской, рассказал РИА Новости источник, знакомый с содержанием иска.
Накануне в суд был подан иск Генпрокуратуры к Басову и Быковской. Беседа назначена на 4 июня.
"Основная сумма требований в рамках дополнительного иска предъявлена к Максиму Басову. Генпрокуратура требует взыскать с него еще более 1,2 миллиарда рублей, истец считает, что заработанные им после увольнения из корпорации деньги "смешались" с доходами, полученными в "Русагро". Также прокуратура просит изъять около 100 тысяч долларов и 3 миллионов рублей у супруги основателя корпорации Натальи Быковской. Непосредственно к самому Мошковичу требований не заявлено", - сказал собеседник агентства.
Ранее Хамовнический суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры в доход государства акции "Русагро", принадлежавшие ее основателю Вадиму Мошковичу, его близким и Басову. Кроме того, суд обратил в доход РФ деньги со счетов Мошковича (около 10,5 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро), а также участки Быковской, но при этом оставил в ее собственности дом на Рублевке и четырехуровневую квартиру в Хамовниках.
БизнесРОССИЯМОСКВАРусагроГенеральная прокуратура
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
