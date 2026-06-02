Российский рынок акций вырос почти на два процента

2026-06-02T20:32+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос почти на 2% на фоне слабеющего рубля, закрепившись выше 2600 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,96%, до 2620,39 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,50%, до 1120,07 пункта, долларовый РТС - на 0,55%, до 1137,66 пункта. Юань при этом поднялся на 15 копеек, до 10,79 рубля. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Находя поддержку Российский рынок акций в основные торги вторника уверенно рос. При этом индекс Мосбиржи поднялся выше ключевой отметки 2600 пунктов. "Во вторник покупатели более настойчиво, чем накануне, двигали вверх индекс Мосбиржи. Слабость рубля поддерживала акции экспортеров. Дружно росли в цене драгоценные, цветные металлы. Кроме того, по данным западных СМИ, ЕС не намерен включать в 21-й пакет санкций полный запрет на нефть из РФ и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги ЮГК (+8,9%) - после объявления Росимуществом повторных торгов по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) в размере 67,25%, с прежней начальной ценой в 162,02 миллиарда рублей. Также выросли акции "Ленты" (+4,3%), "Русала" (+7,2%), "Норникеля" (+5,5%). Снизились в цене акции ВТБ (-0,5%), "Татнефти" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%). Стоимость нефти к 19.42 мск росла на 1,1%, до 96 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 99,2 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии находились в плюсе, при этом рублевый индикатор подошел к краткосрочному сопротивлению 2625 пунктов в условиях активизации покупок в отдельных акциях, а также более слабого рубля, отмечет Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Не исключено, что российский рынок переходит в режим ожидания заседания ЦБ РФ 19 июня и смягчения тона регулятора. Кроме того, уже завтра стартует Петербургский международный экономический форум", - рассуждает она о факторах динамики российского рынка акций. Заметное место в новостной повестке на этой неделе может занять ПМЭФ, стартующий завтра, также напоминает Смирнов из "БКС Мир инвестиций" "Впервые за долгое время в ПМЭФ примет участие официальный представитель США. В пятницу состоится пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина. Полагаем, что в среду будет вестись борьба за закрепление индекса Мосбиржи над 2600 пунктами. В случае успеха ближайшая цель сместится в область 2650-2660 пунктов", - резюмирует он.

