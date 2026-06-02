Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций вырос почти на два процента - 02.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260602/rynok-870427648.html
Российский рынок акций вырос почти на два процента
Российский рынок акций вырос почти на два процента - 02.06.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос почти на два процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос почти на 2% на фоне слабеющего рубля, закрепившись выше 2600 пунктов по главному индексу,... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T20:32+0300
2026-06-02T20:32+0300
экономика
рынок
торги
акции
рф
сша
елена кожухова
владимир путин
мосбиржа
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос почти на 2% на фоне слабеющего рубля, закрепившись выше 2600 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,96%, до 2620,39 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,50%, до 1120,07 пункта, долларовый РТС - на 0,55%, до 1137,66 пункта. Юань при этом поднялся на 15 копеек, до 10,79 рубля. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Находя поддержку Российский рынок акций в основные торги вторника уверенно рос. При этом индекс Мосбиржи поднялся выше ключевой отметки 2600 пунктов. "Во вторник покупатели более настойчиво, чем накануне, двигали вверх индекс Мосбиржи. Слабость рубля поддерживала акции экспортеров. Дружно росли в цене драгоценные, цветные металлы. Кроме того, по данным западных СМИ, ЕС не намерен включать в 21-й пакет санкций полный запрет на нефть из РФ и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги ЮГК (+8,9%) - после объявления Росимуществом повторных торгов по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) в размере 67,25%, с прежней начальной ценой в 162,02 миллиарда рублей. Также выросли акции "Ленты" (+4,3%), "Русала" (+7,2%), "Норникеля" (+5,5%). Снизились в цене акции ВТБ (-0,5%), "Татнефти" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%). Стоимость нефти к 19.42 мск росла на 1,1%, до 96 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 99,2 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии находились в плюсе, при этом рублевый индикатор подошел к краткосрочному сопротивлению 2625 пунктов в условиях активизации покупок в отдельных акциях, а также более слабого рубля, отмечет Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Не исключено, что российский рынок переходит в режим ожидания заседания ЦБ РФ 19 июня и смягчения тона регулятора. Кроме того, уже завтра стартует Петербургский международный экономический форум", - рассуждает она о факторах динамики российского рынка акций. Заметное место в новостной повестке на этой неделе может занять ПМЭФ, стартующий завтра, также напоминает Смирнов из "БКС Мир инвестиций" "Впервые за долгое время в ПМЭФ примет участие официальный представитель США. В пятницу состоится пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина. Полагаем, что в среду будет вестись борьба за закрепление индекса Мосбиржи над 2600 пунктами. В случае успеха ближайшая цель сместится в область 2650-2660 пунктов", - резюмирует он.
https://1prime.ru/20260602/yuan-870426687.html
https://1prime.ru/20260602/yuan-870426100.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, рф, сша, елена кожухова, владимир путин, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Рынок, Торги, Акции, РФ, США, Елена Кожухова, Владимир Путин, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций"
20:32 02.06.2026
 
Российский рынок акций вырос почти на два процента

Рынок акций России во вторник вырос почти на 2% на фоне слабеющего рубля

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос почти на 2% на фоне слабеющего рубля, закрепившись выше 2600 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,96%, до 2620,39 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,50%, до 1120,07 пункта, долларовый РТС - на 0,55%, до 1137,66 пункта. Юань при этом поднялся на 15 копеек, до 10,79 рубля.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

Находя поддержку

Российский рынок акций в основные торги вторника уверенно рос. При этом индекс Мосбиржи поднялся выше ключевой отметки 2600 пунктов.
"Во вторник покупатели более настойчиво, чем накануне, двигали вверх индекс Мосбиржи. Слабость рубля поддерживала акции экспортеров. Дружно росли в цене драгоценные, цветные металлы. Кроме того, по данным западных СМИ, ЕС не намерен включать в 21-й пакет санкций полный запрет на нефть из РФ и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
Аналитик рассказала, почему объем торгов юанем на Мосбирже упал в мае
19:40
В частности, на Мосбирже подорожали бумаги ЮГК (+8,9%) - после объявления Росимуществом повторных торгов по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) в размере 67,25%, с прежней начальной ценой в 162,02 миллиарда рублей.
Также выросли акции "Ленты" (+4,3%), "Русала" (+7,2%), "Норникеля" (+5,5%). Снизились в цене акции ВТБ (-0,5%), "Татнефти" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%).
Стоимость нефти к 19.42 мск росла на 1,1%, до 96 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 99,2 пункта.

Прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии находились в плюсе, при этом рублевый индикатор подошел к краткосрочному сопротивлению 2625 пунктов в условиях активизации покупок в отдельных акциях, а также более слабого рубля, отмечет Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Не исключено, что российский рынок переходит в режим ожидания заседания ЦБ РФ 19 июня и смягчения тона регулятора. Кроме того, уже завтра стартует Петербургский международный экономический форум", - рассуждает она о факторах динамики российского рынка акций.
Заметное место в новостной повестке на этой неделе может занять ПМЭФ, стартующий завтра, также напоминает Смирнов из "БКС Мир инвестиций"
Денежные купюры и монеты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
Юань на Мосбирже по итогам торгов вырос до 10,79 рубля
19:08
"Впервые за долгое время в ПМЭФ примет участие официальный представитель США. В пятницу состоится пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина. Полагаем, что в среду будет вестись борьба за закрепление индекса Мосбиржи над 2600 пунктами. В случае успеха ближайшая цель сместится в область 2650-2660 пунктов", - резюмирует он.
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииРФСШАЕлена КожуховаВладимир ПутинМосбиржаРТС"БКС Мир инвестиций"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала