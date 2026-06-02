РЖД выплатят дивиденды по привилегированным акциям в 2027 году - 02.06.2026, ПРАЙМ
РЖД выплатят дивиденды по привилегированным акциям в 2027 году
11:19 02.06.2026
 
РЖД выплатят дивиденды по привилегированным акциям в 2027 году

Правительство: РЖД будут выплачивать дивиденды по привилегированным акциям в 2027 году

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. РЖД будут выплачивать дивиденды по привилегированным акциям за 2025 и 2026 годы в 2027 году, следует из распоряжения правительства РФ.
Поручение адресовано Минфину, Минтрансу и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов РФ для участия в заседании совета директоров РЖД, а также при формировании позиции акционера.
"… Обеспечить реализацию следующих мероприятий: не принимать решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям общества всех типов за 2025 год в 2026 году; принять решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям общества всех типов за 2025 и 2026 годы в 2027 году", - говорится в распоряжении.
РФ в лице правительства является единственным акционером РЖД. Дивиденды по привилегированным акциям компания платила каждый год - это доходность по средствам ФНБ, которые получали РЖД.
Кабмин в 2022 году разрешал РЖД не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2022-2024 годы.
