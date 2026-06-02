Сахалин и Гуандун подписали соглашение о сотрудничестве

2026-06-02T00:30+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Правительство Сахалинской области и Народное правительство провинции Гуандун (КНР) заключили соглашение о сотрудничестве в области климата и низкоуглеродного развития, сообщил РИА Новости заместитель министра экологии и устойчивого развития Сахалинской области Артем Рафальский. "Правительство Сахалинской области и Народное правительство провинции Гуандун (КНР) заключили Меморандум о взаимопонимании по вопросам зеленого и низкоуглеродного развития. Соглашение рассчитано на три года и направлено на интеграцию климатических инициатив двух государств на региональном уровне", - рассказал собеседник агентства. В рамках сотрудничества регионам предстоит на практике оценить применяемые подходы к учету выбросов и поглощения парниковых газов, изучить опыт функционирования систем торговли выбросами и провести совместные исследования в сфере низкоуглеродных технологий, рассказал Рафальский. Собеседник добавил, что подписание меморандума - важный шаг для синхронизации Сахалинского климатического эксперимента с международными практиками. "Гуандун обладает одной из крупнейших систем торговли выбросами в Китае. Прямой диалог позволит нам не только досконально изучить нормативно-правовую базу партнера, но и создать предпосылки для взаимного признания углеродных единиц и интеграции региональных рынков России и Китая", - сказал замминистра экологии и устойчивого развития региона. Ближайшим практическим шагом станет создание профильной рабочей группы сторон меморандума для координации ее работы, сообщил Рафальский. Постоянными участниками группы выступят представители правительств Сахалинской области и провинции Гуандун. Поддержку межрегиональному взаимодействию окажут Минэкономразвития России и министерство экологии и окружающей среды КНР.

