Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Севастополе 2 июня начнут продавать бензин по талонам - 02.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260602/sevastopol-870398022.html
В Севастополе 2 июня начнут продавать бензин по талонам
В Севастополе 2 июня начнут продавать бензин по талонам - 02.06.2026, ПРАЙМ
В Севастополе 2 июня начнут продавать бензин по талонам
Продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 в Севастополе во вторник, 2 июня, будет производиться по талонам, свободная продажа начнется уже в среду, сообщил губернатор | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T02:16+0300
2026-06-02T02:16+0300
энергетика
бизнес
севастополь
крым
михаил развожаев
сергей аксенов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870398022.jpg?1780355788
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 в Севастополе во вторник, 2 июня, будет производиться по талонам, свободная продажа начнется уже в среду, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе с 31 мая вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива, нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней. "Сегодня, 2 июня, в Севастополе продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 будет производиться только по талонам и на ТЭС, и на АТАНе... Занимать очереди с утра и стоять в очередях днем не надо: свободная продажа будет осуществляться в среду, о времени сообщу", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс", отметив, что только что закончил очередное оперативное совещание по вопросам по поставок топлива в город. Губернатор добавил, что талоны - временная мера, в течение дня будет осуществляться подвоз топлива, чтобы была возможность восполнить запасы топлива на АЗС и открыть продажи в среду.
севастополь
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, севастополь, крым, михаил развожаев, сергей аксенов
Энергетика, Бизнес, СЕВАСТОПОЛЬ, КРЫМ, Михаил Развожаев, Сергей Аксенов
02:16 02.06.2026
 
В Севастополе 2 июня начнут продавать бензин по талонам

Развожаев: в Севастополе 2 июня будут продавать бензин по талонам

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 в Севастополе во вторник, 2 июня, будет производиться по талонам, свободная продажа начнется уже в среду, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе с 31 мая вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива, нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней.
"Сегодня, 2 июня, в Севастополе продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 будет производиться только по талонам и на ТЭС, и на АТАНе... Занимать очереди с утра и стоять в очередях днем не надо: свободная продажа будет осуществляться в среду, о времени сообщу", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс", отметив, что только что закончил очередное оперативное совещание по вопросам по поставок топлива в город.
Губернатор добавил, что талоны - временная мера, в течение дня будет осуществляться подвоз топлива, чтобы была возможность восполнить запасы топлива на АЗС и открыть продажи в среду.
 
ЭнергетикаБизнесСЕВАСТОПОЛЬКРЫММихаил РазвожаевСергей Аксенов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала