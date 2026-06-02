В Севастополе 2 июня начнут продавать бензин по талонам

2026-06-02T02:16+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 в Севастополе во вторник, 2 июня, будет производиться по талонам, свободная продажа начнется уже в среду, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе с 31 мая вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива, нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней. "Сегодня, 2 июня, в Севастополе продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 будет производиться только по талонам и на ТЭС, и на АТАНе... Занимать очереди с утра и стоять в очередях днем не надо: свободная продажа будет осуществляться в среду, о времени сообщу", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс", отметив, что только что закончил очередное оперативное совещание по вопросам по поставок топлива в город. Губернатор добавил, что талоны - временная мера, в течение дня будет осуществляться подвоз топлива, чтобы была возможность восполнить запасы топлива на АЗС и открыть продажи в среду.

бизнес, севастополь, крым, михаил развожаев, сергей аксенов