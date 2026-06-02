ВЭБ сократит 15% сотрудников
ВЭБ.РФ проводит реорганизацию, сокращает 15% сотрудников, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов. | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T14:48+0300
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. ВЭБ.РФ проводит реорганизацию, сокращает 15% сотрудников, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов. "Мы за последние восемь лет пережили семь реорганизаций. Мы сократили три тысячи человек. И в этот раз мы сокращаем 15%, сокращаем бюджет нашей организации с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года уже с обновленным составом ВЭБа", – сказал он на заседании комитета Совета Федерации во вторник.
Глава ВЭБ.РФ Шувалов: госкорпорация проводит реорганизацию и сокращает 15% сотрудников