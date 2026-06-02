https://1prime.ru/20260602/steyblkoyn-870417420.html
ЕЦБ заявил о росте популярности стейблкойнов
ЕЦБ заявил о росте популярности стейблкойнов - 02.06.2026, ПРАЙМ
ЕЦБ заявил о росте популярности стейблкойнов
Дальнейший рост популярности стейблкойнов потенциально окажет масштабное влияние на мировую экономику: так, эмитент стейблокойна USDT в прошлом году приобрел... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T14:42+0300
2026-06-02T14:42+0300
2026-06-02T14:42+0300
финансы
казахстан
бразилия
китай
ецб
криптовалюта
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859647052_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c497ef26a40171471fb27032b16c752f.jpg
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Дальнейший рост популярности стейблкойнов потенциально окажет масштабное влияние на мировую экономику: так, эмитент стейблокойна USDT в прошлом году приобрел золота больше, чем крупнейший покупатель среди мировых центробанков - польский, говорится в сообщении Европейского центрального банка (ЕЦБ). "Польша - примерно со 100 тоннами - оставалась крупнейшим покупателем в государственном секторе в 2025 году, далее следуют Казахстан, Бразилия, Китай и Турция Крупнейший эмитент стейблкойна, Tether, в 2025 году приобрел еще больше золота - более 100 тонн", - отмечает регулятор. Это подчеркивает потенциально значимые макроэкономические последствия, которые могут возникнуть у стейблкойнов в глобальном масштабе по мере их дальнейшего развития, считает ЕЦБ. Tether - это компания, которая выпускает стейблкойн USDT, привязанный к доллару. Она играет ключевую роль в криптовалютной инфраструктуре, обеспечивая ликвидность и удобство расчетов на крипторынках. Стейблкойн - это криптовалюта, стоимость которой привязана к стабильному активу, чаще всего к доллару, и за счет этого она сохраняет низкую волатильность; в отличие от биткойна, цена которого свободно определяется рынком и может резко колебаться, стейблкоины предназначены для поддержания стабильного курса. В то время как биткойн рассматривается скорее как инвестиционный актив или "цифровое золото", а не средство стабильных расчетов, стейблкойны обычно обеспечиваются резервами или алгоритмическими механизмами.
https://1prime.ru/20250908/kriptovalyuta-861944804.html
казахстан
бразилия
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859647052_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c52ee1a14fecf6809b2c47ccd3602d1c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, казахстан, бразилия, китай, ецб, криптовалюта
Финансы, КАЗАХСТАН, БРАЗИЛИЯ, КИТАЙ, ЕЦБ, криптовалюта
ЕЦБ заявил о росте популярности стейблкойнов
ЕЦБ: эмитент USDT приобрел золота больше, чем крупнейший покупатель из центробанков
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Дальнейший рост популярности стейблкойнов потенциально окажет масштабное влияние на мировую экономику: так, эмитент стейблокойна USDT в прошлом году приобрел золота больше, чем крупнейший покупатель среди мировых центробанков - польский, говорится в сообщении Европейского центрального банка (ЕЦБ).
"Польша - примерно со 100 тоннами - оставалась крупнейшим покупателем в государственном секторе в 2025 году, далее следуют Казахстан
, Бразилия
, Китай
и Турция
Крупнейший эмитент стейблкойна, Tether, в 2025 году приобрел еще больше золота - более 100 тонн", - отмечает регулятор.
Это подчеркивает потенциально значимые макроэкономические последствия, которые могут возникнуть у стейблкойнов в глобальном масштабе по мере их дальнейшего развития, считает ЕЦБ
.
Tether - это компания, которая выпускает стейблкойн USDT, привязанный к доллару. Она играет ключевую роль в криптовалютной инфраструктуре, обеспечивая ликвидность и удобство расчетов на крипторынках.
Стейблкойн - это криптовалюта, стоимость которой привязана к стабильному активу, чаще всего к доллару, и за счет этого она сохраняет низкую волатильность; в отличие от биткойна, цена которого свободно определяется рынком и может резко колебаться, стейблкоины предназначены для поддержания стабильного курса.
В то время как биткойн рассматривается скорее как инвестиционный актив или "цифровое золото", а не средство стабильных расчетов, стейблкойны обычно обеспечиваются резервами или алгоритмическими механизмами.
Эксперт объяснил, почему криптовалюта вызывает недоверие