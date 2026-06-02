ЕЦБ заявил о росте популярности стейблкойнов - 02.06.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260602/steyblkoyn-870417420.html
ЕЦБ заявил о росте популярности стейблкойнов
2026-06-02T14:42+0300
ЕЦБ заявил о росте популярности стейблкойнов

ЕЦБ: эмитент USDT приобрел золота больше, чем крупнейший покупатель из центробанков

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Дальнейший рост популярности стейблкойнов потенциально окажет масштабное влияние на мировую экономику: так, эмитент стейблокойна USDT в прошлом году приобрел золота больше, чем крупнейший покупатель среди мировых центробанков - польский, говорится в сообщении Европейского центрального банка (ЕЦБ).
"Польша - примерно со 100 тоннами - оставалась крупнейшим покупателем в государственном секторе в 2025 году, далее следуют Казахстан, Бразилия, Китай и Турция Крупнейший эмитент стейблкойна, Tether, в 2025 году приобрел еще больше золота - более 100 тонн", - отмечает регулятор.
Это подчеркивает потенциально значимые макроэкономические последствия, которые могут возникнуть у стейблкойнов в глобальном масштабе по мере их дальнейшего развития, считает ЕЦБ.
Tether - это компания, которая выпускает стейблкойн USDT, привязанный к доллару. Она играет ключевую роль в криптовалютной инфраструктуре, обеспечивая ликвидность и удобство расчетов на крипторынках.
Стейблкойн - это криптовалюта, стоимость которой привязана к стабильному активу, чаще всего к доллару, и за счет этого она сохраняет низкую волатильность; в отличие от биткойна, цена которого свободно определяется рынком и может резко колебаться, стейблкоины предназначены для поддержания стабильного курса.
В то время как биткойн рассматривается скорее как инвестиционный актив или "цифровое золото", а не средство стабильных расчетов, стейблкойны обычно обеспечиваются резервами или алгоритмическими механизмами.
