ЕЦБ заявил о росте популярности стейблкойнов

2026-06-02T14:42+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Дальнейший рост популярности стейблкойнов потенциально окажет масштабное влияние на мировую экономику: так, эмитент стейблокойна USDT в прошлом году приобрел золота больше, чем крупнейший покупатель среди мировых центробанков - польский, говорится в сообщении Европейского центрального банка (ЕЦБ). "Польша - примерно со 100 тоннами - оставалась крупнейшим покупателем в государственном секторе в 2025 году, далее следуют Казахстан, Бразилия, Китай и Турция Крупнейший эмитент стейблкойна, Tether, в 2025 году приобрел еще больше золота - более 100 тонн", - отмечает регулятор. Это подчеркивает потенциально значимые макроэкономические последствия, которые могут возникнуть у стейблкойнов в глобальном масштабе по мере их дальнейшего развития, считает ЕЦБ. Tether - это компания, которая выпускает стейблкойн USDT, привязанный к доллару. Она играет ключевую роль в криптовалютной инфраструктуре, обеспечивая ликвидность и удобство расчетов на крипторынках. Стейблкойн - это криптовалюта, стоимость которой привязана к стабильному активу, чаще всего к доллару, и за счет этого она сохраняет низкую волатильность; в отличие от биткойна, цена которого свободно определяется рынком и может резко колебаться, стейблкоины предназначены для поддержания стабильного курса. В то время как биткойн рассматривается скорее как инвестиционный актив или "цифровое золото", а не средство стабильных расчетов, стейблкойны обычно обеспечиваются резервами или алгоритмическими механизмами.

