Более ста студентов Старобельского колледжа отправятся на отдых
Более 100 студентов Старобельского колледжа с 15 июня отправятся на отдых и оздоровление в детские центры России, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Более 100 студентов Старобельского колледжа с 15 июня отправятся на отдых и оздоровление в детские центры России, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ отправит на отдых в детские центры несовершеннолетних студентов Старобельского колледжа, проживавших в общежитии, по которому ударили ВСУ.
"Федеральные реабилитационные центры готовы принять всех нуждающихся в лечении и восстановлении. С 15 июня более 100 детей колледжа отправятся на отдых и оздоровление в детские центры России", - написал Пасечник в канале на платформе "Макс".
По словам главы региона, он доложил президенту России Владимиру Путину о помощи родственникам погибших и пострадавшим в результате удара по колледжу в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
Пасечник: более ста студентов Старобельского колледжа отправятся на отдых в детские центры
