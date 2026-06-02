Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более ста студентов Старобельского колледжа отправятся на отдых - 02.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260602/studenty-870397523.html
Более ста студентов Старобельского колледжа отправятся на отдых
Более ста студентов Старобельского колледжа отправятся на отдых - 02.06.2026, ПРАЙМ
Более ста студентов Старобельского колледжа отправятся на отдых
Более 100 студентов Старобельского колледжа с 15 июня отправятся на отдых и оздоровление в детские центры России, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T01:37+0300
2026-06-02T01:37+0300
общество
экономика
бизнес
лнр
рф
владимир путин
всу
минпросвещения
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870397523.jpg?1780353432
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Более 100 студентов Старобельского колледжа с 15 июня отправятся на отдых и оздоровление в детские центры России, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ отправит на отдых в детские центры несовершеннолетних студентов Старобельского колледжа, проживавших в общежитии, по которому ударили ВСУ. "Федеральные реабилитационные центры готовы принять всех нуждающихся в лечении и восстановлении. С 15 июня более 100 детей колледжа отправятся на отдых и оздоровление в детские центры России", - написал Пасечник в канале на платформе "Макс". По словам главы региона, он доложил президенту России Владимиру Путину о помощи родственникам погибших и пострадавшим в результате удара по колледжу в Старобельске. Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
лнр
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, лнр, рф, владимир путин, всу, минпросвещения
Общество , Экономика, Бизнес, ЛНР, РФ, Владимир Путин, ВСУ, Минпросвещения
01:37 02.06.2026
 
Более ста студентов Старобельского колледжа отправятся на отдых

Пасечник: более ста студентов Старобельского колледжа отправятся на отдых в детские центры

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Более 100 студентов Старобельского колледжа с 15 июня отправятся на отдых и оздоровление в детские центры России, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ отправит на отдых в детские центры несовершеннолетних студентов Старобельского колледжа, проживавших в общежитии, по которому ударили ВСУ.
"Федеральные реабилитационные центры готовы принять всех нуждающихся в лечении и восстановлении. С 15 июня более 100 детей колледжа отправятся на отдых и оздоровление в детские центры России", - написал Пасечник в канале на платформе "Макс".
По словам главы региона, он доложил президенту России Владимиру Путину о помощи родственникам погибших и пострадавшим в результате удара по колледжу в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
 
ЭкономикаОбществоБизнесЛНРРФВладимир ПутинВСУМинпросвещения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала