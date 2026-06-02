https://1prime.ru/20260602/sud-870400094.html

Суд отказался перевести экс-сенатора Арашукова в колонию в Торбеево

Суд отказался перевести экс-сенатора Арашукова в колонию в Торбеево - 02.06.2026, ПРАЙМ

Суд отказался перевести экс-сенатора Арашукова в колонию в Торбеево

Суд отказался переводить осужденного пожизненно бывшего сенатора Рауфа Арашукова в колонию в Торбеево, где отбывает аналогичное наказание его отец Рауф... | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T05:14+0300

2026-06-02T05:14+0300

2026-06-02T05:14+0300

россия

общество

экономика

мордовия

карачаево-черкесия

оренбург

газпром

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870400094.jpg?1780366472

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Суд отказался переводить осужденного пожизненно бывшего сенатора Рауфа Арашукова в колонию в Торбеево, где отбывает аналогичное наказание его отец Рауф Арашуков, сообщил РИА Новости источник, осведомленный о ходе дела. Арашуков просил перевести его из оренбургской колонии "Черный дельфин" в колонию особого режима ИК-6 в Мордовии, известную как "Торбеевский централ". Аналогичное наказание там отбывает его отец Рауль Арашуков. Свое прошение о переводе Арашуков-младший подавал во время рассмотрения апелляции на приговор по делу о даче взятки сотруднику колонии. "Рауф Арашуков просил перевести его в колонию в Торбеево для нахождения вместе с отцом, но суд ответил отказом", - сказал собеседник агентства. Арашуков отбывает в ИК "Черный дельфин" пожизненный срок за организацию двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Вместе с ним по делу на пожизненный срок был осужден его отец Рауль. Арашукова-старшего присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - в участии в нем. Арашукова-старшего дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей. В январе Ленинский суд Оренбурга приговорил Арашукова к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 120 миллионов рублей за предложение сотруднику УФСИН региона 6 миллионов рублей взятки за привилегии в колонии. Как указывалось в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, посредник положил деньги в тайник возле зоны отдыха "Дубки"". Бывший сенатор е заявлял, что у посредника имеется достаточно денег для закладки в тайник чтобы выполнять его" хотелки", в том числе, собирать" отборного качества элитные товары" и передавать ему в колонию, а также устраивать внеплановые свидания с родственниками.

мордовия

карачаево-черкесия

оренбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , мордовия, карачаево-черкесия, оренбург, газпром