Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отказался перевести экс-сенатора Арашукова в колонию в Торбеево - 02.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260602/sud-870400094.html
Суд отказался перевести экс-сенатора Арашукова в колонию в Торбеево
Суд отказался перевести экс-сенатора Арашукова в колонию в Торбеево - 02.06.2026, ПРАЙМ
Суд отказался перевести экс-сенатора Арашукова в колонию в Торбеево
Суд отказался переводить осужденного пожизненно бывшего сенатора Рауфа Арашукова в колонию в Торбеево, где отбывает аналогичное наказание его отец Рауф... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T05:14+0300
2026-06-02T05:14+0300
россия
общество
экономика
мордовия
карачаево-черкесия
оренбург
газпром
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870400094.jpg?1780366472
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Суд отказался переводить осужденного пожизненно бывшего сенатора Рауфа Арашукова в колонию в Торбеево, где отбывает аналогичное наказание его отец Рауф Арашуков, сообщил РИА Новости источник, осведомленный о ходе дела. Арашуков просил перевести его из оренбургской колонии "Черный дельфин" в колонию особого режима ИК-6 в Мордовии, известную как "Торбеевский централ". Аналогичное наказание там отбывает его отец Рауль Арашуков. Свое прошение о переводе Арашуков-младший подавал во время рассмотрения апелляции на приговор по делу о даче взятки сотруднику колонии. "Рауф Арашуков просил перевести его в колонию в Торбеево для нахождения вместе с отцом, но суд ответил отказом", - сказал собеседник агентства. Арашуков отбывает в ИК "Черный дельфин" пожизненный срок за организацию двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Вместе с ним по делу на пожизненный срок был осужден его отец Рауль. Арашукова-старшего присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - в участии в нем. Арашукова-старшего дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей. В январе Ленинский суд Оренбурга приговорил Арашукова к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 120 миллионов рублей за предложение сотруднику УФСИН региона 6 миллионов рублей взятки за привилегии в колонии. Как указывалось в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, посредник положил деньги в тайник возле зоны отдыха "Дубки"". Бывший сенатор е заявлял, что у посредника имеется достаточно денег для закладки в тайник чтобы выполнять его" хотелки", в том числе, собирать" отборного качества элитные товары" и передавать ему в колонию, а также устраивать внеплановые свидания с родственниками.
мордовия
карачаево-черкесия
оренбург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , мордовия, карачаево-черкесия, оренбург, газпром
РОССИЯ, Общество , Экономика, МОРДОВИЯ, Карачаево-Черкесия, Оренбург, Газпром
05:14 02.06.2026
 
Суд отказался перевести экс-сенатора Арашукова в колонию в Торбеево

Суд отказался перевести Арашукова в колонию в Торбеево, где отбывает наказание его отец

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Суд отказался переводить осужденного пожизненно бывшего сенатора Рауфа Арашукова в колонию в Торбеево, где отбывает аналогичное наказание его отец Рауф Арашуков, сообщил РИА Новости источник, осведомленный о ходе дела.
Арашуков просил перевести его из оренбургской колонии "Черный дельфин" в колонию особого режима ИК-6 в Мордовии, известную как "Торбеевский централ". Аналогичное наказание там отбывает его отец Рауль Арашуков. Свое прошение о переводе Арашуков-младший подавал во время рассмотрения апелляции на приговор по делу о даче взятки сотруднику колонии.
"Рауф Арашуков просил перевести его в колонию в Торбеево для нахождения вместе с отцом, но суд ответил отказом", - сказал собеседник агентства.
Арашуков отбывает в ИК "Черный дельфин" пожизненный срок за организацию двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.
Вместе с ним по делу на пожизненный срок был осужден его отец Рауль. Арашукова-старшего присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - в участии в нем. Арашукова-старшего дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.
В январе Ленинский суд Оренбурга приговорил Арашукова к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 120 миллионов рублей за предложение сотруднику УФСИН региона 6 миллионов рублей взятки за привилегии в колонии.
Как указывалось в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, посредник положил деньги в тайник возле зоны отдыха "Дубки"". Бывший сенатор е заявлял, что у посредника имеется достаточно денег для закладки в тайник чтобы выполнять его" хотелки", в том числе, собирать" отборного качества элитные товары" и передавать ему в колонию, а также устраивать внеплановые свидания с родственниками.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоМОРДОВИЯКарачаево-ЧеркесияОренбургГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала