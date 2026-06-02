В Кремле назвали условие для завершения СВО

СВО может быть завершена до конца суток, для этого Владимиру Зеленскому надо дать приказ ВСУ покинуть территорию регионов РФ, заявил пресс-секретарь президента...

2026-06-02T13:01+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. СВО может быть завершена до конца суток, для этого Владимиру Зеленскому надо дать приказ ВСУ покинуть территорию регионов РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили, об этом говорил президент, выступая в министерстве иностранных дел перед руководящим составом. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Он добавил, что СВО будет продолжаться, если Киев по-прежнему будет отказываться от настоящих переговоров и серьезных решений для мирного урегулирования."Если другая (украинская - ред.) сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться", - объяснил Песков

общество , россия, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, война, сво