В Кремле назвали условие для завершения СВО
СВО может быть завершена до конца суток, для этого Владимиру Зеленскому надо дать приказ ВСУ покинуть территорию регионов РФ, заявил пресс-секретарь президента... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T13:01+0300
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. СВО может быть завершена до конца суток, для этого Владимиру Зеленскому надо дать приказ ВСУ покинуть территорию регионов РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили, об этом говорил президент, выступая в министерстве иностранных дел перед руководящим составом. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Он добавил, что СВО будет продолжаться, если Киев по-прежнему будет отказываться от настоящих переговоров и серьезных решений для мирного урегулирования."Если другая (украинская - ред.) сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться", - объяснил Песков
