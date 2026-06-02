В Кремле назвали условие для завершения СВО - 02.06.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260602/svo-870411328.html
В Кремле назвали условие для завершения СВО
2026-06-02T13:01+0300
2026-06-02T13:02+0300
13:01 02.06.2026 (обновлено: 13:02 02.06.2026)
 
В Кремле назвали условие для завершения СВО

Песков: СВО может быть завершена до конца суток, для этого Зеленскому надо дать приказ ВСУ

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. СВО может быть завершена до конца суток, для этого Владимиру Зеленскому надо дать приказ ВСУ покинуть территорию регионов РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили, об этом говорил президент, выступая в министерстве иностранных дел перед руководящим составом. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что СВО будет продолжаться, если Киев по-прежнему будет отказываться от настоящих переговоров и серьезных решений для мирного урегулирования.
"Если другая (украинская - ред.) сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться", - объяснил Песков
