https://1prime.ru/20260602/tanzaniya-870423197.html
Прямые рейсы из Танзании в Россию запустят летом
Прямые рейсы из Танзании в Россию запустят летом - 02.06.2026, ПРАЙМ
Прямые рейсы из Танзании в Россию запустят летом
Прямые рейсы из Танзании в Россию будут запущены летом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T17:41+0300
2026-06-02T17:41+0300
2026-06-02T17:41+0300
бизнес
россия
туризм
танзания
рф
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Прямые рейсы из Танзании в Россию будут запущены летом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан будет находиться с государственным визитом в России с 3 по 5 июня. "Растет, кстати, поток российских туристов в эту страну. И летом авиакомпания Air Tanzania планирует запустить прямые рейсы из Дар-эс-Салама в Москву", - сказал Ушаков журналистам.
танзания
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_162daa482f4f4d9bf24d5081be1a1ed9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, туризм, танзания, рф, юрий ушаков
Бизнес, РОССИЯ, Туризм, ТАНЗАНИЯ, РФ, Юрий Ушаков
Прямые рейсы из Танзании в Россию запустят летом
Помощник президента Ушаков: прямые рейсы из Танзании в Россию будут запущены летом