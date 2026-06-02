https://1prime.ru/20260602/toplivo-870426494.html

Минэнерго принимает меры для обеспечения Крыма топливом

Минэнерго принимает меры для обеспечения Крыма топливом - 02.06.2026, ПРАЙМ

Минэнерго принимает меры для обеспечения Крыма топливом

Минэнерго РФ принимает необходимые меры для обеспечения Крымского полуострова топливом, говорится в сообщении министерства. | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T19:26+0300

2026-06-02T19:26+0300

2026-06-02T19:26+0300

экономика

россия

рф

крым

севастополь

дмитрий песков

сергей аксенов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423597_0:204:2915:1844_1920x0_80_0_0_cb64139f9cbbff2cb0b154ea7700e5fa.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ принимает необходимые меры для обеспечения Крымского полуострова топливом, говорится в сообщении министерства. "Минэнерго принимаются необходимые меры для обеспечения Крымского полуострова топливом", - сказано в сообщении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявлял, что вопросы обеспечения полуострова топливом стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением. Министерство, отмечается в сообщении, находится в постоянном контакте с региональными властями и участниками топливного рынка, а также держит на постоянном контроле ситуацию с обеспечением Крымского полуострова нефтепродуктами. Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщал на прошлой неделе, что в регионе с 31 мая вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива, нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней. До этого лимит на продажу топлива был введен в Севастополе.

https://1prime.ru/20260601/toplivo-870383445.html

рф

крым

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, крым, севастополь, дмитрий песков, сергей аксенов