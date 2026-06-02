Минэнерго принимает меры для обеспечения Крыма топливом - 02.06.2026, ПРАЙМ
Минэнерго принимает меры для обеспечения Крыма топливом
2026-06-02T19:26+0300
19:26 02.06.2026
 
Минэнерго принимает меры для обеспечения Крыма топливом

Минэнерго принимает необходимые меры для обеспечения полуострова Крым топливом

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ принимает необходимые меры для обеспечения Крымского полуострова топливом, говорится в сообщении министерства.
"Минэнерго принимаются необходимые меры для обеспечения Крымского полуострова топливом", - сказано в сообщении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявлял, что вопросы обеспечения полуострова топливом стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением.
Министерство, отмечается в сообщении, находится в постоянном контакте с региональными властями и участниками топливного рынка, а также держит на постоянном контроле ситуацию с обеспечением Крымского полуострова нефтепродуктами.
Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщал на прошлой неделе, что в регионе с 31 мая вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива, нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней. До этого лимит на продажу топлива был введен в Севастополе.
