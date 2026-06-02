https://1prime.ru/20260602/tramp-870399923.html
Трамп вышел из себя во время разговора с Нетаньяху, пишут СМИ
Трамп вышел из себя во время разговора с Нетаньяху, пишут СМИ - 02.06.2026, ПРАЙМ
Трамп вышел из себя во время разговора с Нетаньяху, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп вышел из себя и разразился нецензурной бранью во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху,... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T04:59+0300
2026-06-02T04:59+0300
2026-06-02T05:30+0300
общество
мировая экономика
экономика
израиль
ливан
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870399923.jpg?1780367449
ВАШИНГТОН, 2 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вышел из себя и разразился нецензурной бранью во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, утверждает портал Axios со ссылкой на чиновников. В понедельник спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф пригрозил остановить переговорный процесс с США и выступить против Израиля, если Тель-Авив продолжит совершать военные действия против Ливана. Источники сообщили Axios, что в ходе телефонного разговора с Нетаньяху Трамп назвал израильского премьера "сумасшедшим" и, перейдя на крик, якобы нецензурно спросил у него, что тот творит. Кроме того, американский лидер припомнил многолетний судебный процесс над Нетаньяху. Премьера обвиняли во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Трамп неоднократно критиковал этот процесс, а в 2025 году направил президенту Израиля Ицхаку Герцогу письмо, в котором призвал добиться прекращения уголовных разбирательств и "помиловать" Нетаньяху. "Если бы не я, ты был бы в тюрьме... Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль", - якобы заявил Трамп во время телефонного разговора. По данным портала, Трамп знал, что "Хезболлах" обстреливал Израиль, но в последние дни у него сложилось впечатление, что Нетаньяху в ответ прибегает к непропорциональной эскалации. Кроме того, американского лидера беспокоит число жертв в Ливане. По результатам переговоров в Вашингтоне 16 апреля Ливан и Израиль достигли соглашения о прекращении огня. Несмотря на это, Тель-Авив продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.
израиль
ливан
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, израиль, ливан, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху
Общество , Мировая экономика, Экономика, ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Трамп вышел из себя во время разговора с Нетаньяху, пишут СМИ
Axios: Трамп разразился нецензурной бранью во время разговора с Нетаньяху
ВАШИНГТОН, 2 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вышел из себя и разразился нецензурной бранью во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, утверждает портал Axios со ссылкой на чиновников.
В понедельник спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф пригрозил остановить переговорный процесс с США и выступить против Израиля, если Тель-Авив продолжит совершать военные действия против Ливана. Источники сообщили Axios, что в ходе телефонного разговора с Нетаньяху Трамп назвал израильского премьера "сумасшедшим" и, перейдя на крик, якобы нецензурно спросил у него, что тот творит.
Кроме того, американский лидер припомнил многолетний судебный процесс над Нетаньяху. Премьера обвиняли во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Трамп неоднократно критиковал этот процесс, а в 2025 году направил президенту Израиля Ицхаку Герцогу письмо, в котором призвал добиться прекращения уголовных разбирательств и "помиловать" Нетаньяху.
"Если бы не я, ты был бы в тюрьме... Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль", - якобы заявил Трамп во время телефонного разговора.
По данным портала, Трамп знал, что "Хезболлах" обстреливал Израиль, но в последние дни у него сложилось впечатление, что Нетаньяху в ответ прибегает к непропорциональной эскалации. Кроме того, американского лидера беспокоит число жертв в Ливане.
По результатам переговоров в Вашингтоне 16 апреля Ливан и Израиль достигли соглашения о прекращении огня. Несмотря на это, Тель-Авив продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.