Трамп вышел из себя во время разговора с Нетаньяху, пишут СМИ

2026-06-02T04:59+0300

ВАШИНГТОН, 2 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вышел из себя и разразился нецензурной бранью во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, утверждает портал Axios со ссылкой на чиновников. В понедельник спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф пригрозил остановить переговорный процесс с США и выступить против Израиля, если Тель-Авив продолжит совершать военные действия против Ливана. Источники сообщили Axios, что в ходе телефонного разговора с Нетаньяху Трамп назвал израильского премьера "сумасшедшим" и, перейдя на крик, якобы нецензурно спросил у него, что тот творит. Кроме того, американский лидер припомнил многолетний судебный процесс над Нетаньяху. Премьера обвиняли во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Трамп неоднократно критиковал этот процесс, а в 2025 году направил президенту Израиля Ицхаку Герцогу письмо, в котором призвал добиться прекращения уголовных разбирательств и "помиловать" Нетаньяху. "Если бы не я, ты был бы в тюрьме... Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль", - якобы заявил Трамп во время телефонного разговора. По данным портала, Трамп знал, что "Хезболлах" обстреливал Израиль, но в последние дни у него сложилось впечатление, что Нетаньяху в ответ прибегает к непропорциональной эскалации. Кроме того, американского лидера беспокоит число жертв в Ливане. По результатам переговоров в Вашингтоне 16 апреля Ливан и Израиль достигли соглашения о прекращении огня. Несмотря на это, Тель-Авив продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.

