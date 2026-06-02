Биржевая цена цинка обновила максимум с августа 2022 года

2026-06-02T15:53+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка во вторник поднимается почти на 2%, обновив максимум с августа 2022 года, следует из данных торгов. По состоянию на 15.41 мск цена цинка подскакивает на мировой бирже на 1,78% относительно предыдущего закрытия, до 3635,65 доллара за тонну - это самый высокий уровень с 16 августа 2022 года. С начала месяца, то есть за полторы торговых сессии, биржевая цена металла выросла уже примерно на 3% после увеличения почти на 5% в мае.

