"США прячутся". На Западе рассказали о резкой перемене на Украине
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Американские власти настраивают государства Европы на активное участие в украинском конфликте, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный эксперт, офицер Корпуса морской пехоты США в отставке Брайан Берлетик.
"Мы видим так называемый мирный процесс. На самом же деле это лишь фасад, за которым США прячутся, чтобы наращивать эскалацию, перекладывать все больше ответственности и расходов на Европу, готовить ее к вступлению вступила в украинский конфликт против России", — заявил аналитик.
В то же время он выразил уверенность, что заявлениями о российской угрозе Запад лишь пытается скрыть собственные агрессивные планы.
"Заголовки кричат, что Россия якобы собирается начать войну с Европой. Нет, это Соединенные Штаты втягивают страны Европы в прокси-войну с Россией. Вот что реально происходит", — добавил эксперт
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО вблизи своих западных границ. Альянс расширяет свои действия и называет это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала озабоченность возрастанием военного присутствия блока в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли открытость к диалогу с НАТО на равных условиях, но подчеркивали необходимость отказа от милитаризации региона.
