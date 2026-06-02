https://1prime.ru/20260602/ukraina-870398774.html

"США прячутся". На Западе рассказали о резкой перемене на Украине

"США прячутся". На Западе рассказали о резкой перемене на Украине - 02.06.2026, ПРАЙМ

"США прячутся". На Западе рассказали о резкой перемене на Украине

Американские власти настраивают государства Европы на активное участие в украинском конфликте, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный эксперт,... | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T03:31+0300

2026-06-02T03:31+0300

2026-06-02T03:31+0300

европа

сша

запад

нато

мид рф

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/82154/91/821549158_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4146d8d406e4d893240fa7732eb62f65.jpg

МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Американские власти настраивают государства Европы на активное участие в украинском конфликте, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный эксперт, офицер Корпуса морской пехоты США в отставке Брайан Берлетик."Мы видим так называемый мирный процесс. На самом же деле это лишь фасад, за которым США прячутся, чтобы наращивать эскалацию, перекладывать все больше ответственности и расходов на Европу, готовить ее к вступлению вступила в украинский конфликт против России", — заявил аналитик.В то же время он выразил уверенность, что заявлениями о российской угрозе Запад лишь пытается скрыть собственные агрессивные планы."Заголовки кричат, что Россия якобы собирается начать войну с Европой. Нет, это Соединенные Штаты втягивают страны Европы в прокси-войну с Россией. Вот что реально происходит", — добавил экспертВ последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО вблизи своих западных границ. Альянс расширяет свои действия и называет это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала озабоченность возрастанием военного присутствия блока в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли открытость к диалогу с НАТО на равных условиях, но подчеркивали необходимость отказа от милитаризации региона.

https://1prime.ru/20260530/ukraina-870340314.html

европа

сша

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, сша, запад, нато, мид рф, россия, украина