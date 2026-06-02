"Надоели глупые игры". На Западе раскрыли, что теперь будет с Украиной - 02.06.2026, ПРАЙМ
"Надоели глупые игры". На Западе раскрыли, что теперь будет с Украиной
МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Украина вместе с НАТО не способны одержать победу в противостоянии с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

"Позвольте объяснить, что сейчас происходит. Украина проиграла в конфликте. НАТО проиграла. Европа проиграла. <…> Они не победят. Победить невозможно", — заявил эксперт.

При этом он выразил уверенность, что победа России лишь вопрос времени.

"По сути, то, что сейчас происходит с Украиной, будет продолжаться до тех пор, пока Украина не примет безоговорочную капитуляцию. Вот и все. Россия сделала свой выбор. Это больше не предмет спора, не тема для обсуждения. Нам больше не нужно гадать. <…> Мне кажется, Россия сейчас на том этапе, когда ей надоели глупые игры с глупыми людьми", — добавил аналитик.

Согласно информации Минобороны, российские войска за последние сутки освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике. Российские силы нанесли значительный урон украинским войскам, улучшили свое тактическое положение, заняв более выгодные позиции, и продолжили наступление вглубь оборонительных рубежей противника. За сутки украинская армия потеряла около 1335 военнослужащих.
