"Надоели глупые игры". На Западе раскрыли, что теперь будет с Украиной
Аналитик Риттер: СВО будет продолжаться до капитуляции Украины
МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Украина вместе с НАТО не способны одержать победу в противостоянии с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Позвольте объяснить, что сейчас происходит. Украина проиграла в конфликте. НАТО проиграла. Европа проиграла. <…> Они не победят. Победить невозможно", — заявил эксперт.
При этом он выразил уверенность, что победа России лишь вопрос времени.
"По сути, то, что сейчас происходит с Украиной, будет продолжаться до тех пор, пока Украина не примет безоговорочную капитуляцию. Вот и все. Россия сделала свой выбор. Это больше не предмет спора, не тема для обсуждения. Нам больше не нужно гадать. <…> Мне кажется, Россия сейчас на том этапе, когда ей надоели глупые игры с глупыми людьми", — добавил аналитик.
Согласно информации Минобороны, российские войска за последние сутки освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике. Российские силы нанесли значительный урон украинским войскам, улучшили свое тактическое положение, заняв более выгодные позиции, и продолжили наступление вглубь оборонительных рубежей противника. За сутки украинская армия потеряла около 1335 военнослужащих.
