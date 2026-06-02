https://1prime.ru/20260602/ukraina-870400256.html

"Надоели глупые игры". На Западе раскрыли, что теперь будет с Украиной

"Надоели глупые игры". На Западе раскрыли, что теперь будет с Украиной - 02.06.2026, ПРАЙМ

"Надоели глупые игры". На Западе раскрыли, что теперь будет с Украиной

Украина вместе с НАТО не способны одержать победу в противостоянии с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, офицер разведки... | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T05:34+0300

2026-06-02T05:34+0300

2026-06-02T05:34+0300

украина

запад

сша

скотт риттер

нато

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2337e873e8b6985925719623e686abd.jpg

МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Украина вместе с НАТО не способны одержать победу в противостоянии с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."Позвольте объяснить, что сейчас происходит. Украина проиграла в конфликте. НАТО проиграла. Европа проиграла. <…> Они не победят. Победить невозможно", — заявил эксперт. При этом он выразил уверенность, что победа России лишь вопрос времени."По сути, то, что сейчас происходит с Украиной, будет продолжаться до тех пор, пока Украина не примет безоговорочную капитуляцию. Вот и все. Россия сделала свой выбор. Это больше не предмет спора, не тема для обсуждения. Нам больше не нужно гадать. <…> Мне кажется, Россия сейчас на том этапе, когда ей надоели глупые игры с глупыми людьми", — добавил аналитик.Согласно информации Минобороны, российские войска за последние сутки освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике. Российские силы нанесли значительный урон украинским войскам, улучшили свое тактическое положение, заняв более выгодные позиции, и продолжили наступление вглубь оборонительных рубежей противника. За сутки украинская армия потеряла около 1335 военнослужащих.

https://1prime.ru/20260530/ukraina-870340314.html

украина

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, сша, скотт риттер, нато, россия