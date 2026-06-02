https://1prime.ru/20260602/ukraina-870420363.html
"Войну не выиграть". Ситуация в Киеве поразила США
"Войну не выиграть". Ситуация в Киеве поразила США - 02.06.2026, ПРАЙМ
"Войну не выиграть". Ситуация в Киеве поразила США
Владимир Зеленский и его западные спонсоры обрекают жителей Украины на страдания, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T16:56+0300
2026-06-02T16:56+0300
2026-06-02T16:56+0300
общество
киев
украина
сша
мировая экономика
владимир зеленский
всу
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853547694_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2dab4d5c6d5cdc002e4521065b83f075.jpg
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и его западные спонсоры обрекают жителей Украины на страдания, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Вместо того чтобы признать, что эту войну невозможно выиграть военным путем, Зеленский и все его западные покровители год за годом продолжают игнорировать эту реальность, обрекая Украину на такие страдания", — написал он в социальной сети X, комментируя удар по Киеву.По его мнению, продолжение военной помощи Украине не приведет к завершению боевых действий.Во вторник украинские СМИ передавали, что в нескольких городах страны прогремели взрывы. В течение ночи и утром сообщалось о звуках детонации в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске и Николаеве.В мае МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем российские ВС приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
https://1prime.ru/20260602/ukraina-870400256.html
киев
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853547694_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_364f5f7247e2e9e4f76b33d59ae6b811.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , киев, украина, сша, мировая экономика, владимир зеленский, всу, мид рф
Общество , Киев, УКРАИНА, США, Мировая экономика, Владимир Зеленский, ВСУ, МИД РФ
"Войну не выиграть". Ситуация в Киеве поразила США
Дэвис: Зеленский и его покровители обрекают Украину на страдания