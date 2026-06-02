"Войну не выиграть". Ситуация в Киеве поразила США

Владимир Зеленский и его западные спонсоры обрекают жителей Украины на страдания, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T16:56+0300

МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и его западные спонсоры обрекают жителей Украины на страдания, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Вместо того чтобы признать, что эту войну невозможно выиграть военным путем, Зеленский и все его западные покровители год за годом продолжают игнорировать эту реальность, обрекая Украину на такие страдания", — написал он в социальной сети X, комментируя удар по Киеву.По его мнению, продолжение военной помощи Украине не приведет к завершению боевых действий.Во вторник украинские СМИ передавали, что в нескольких городах страны прогремели взрывы. В течение ночи и утром сообщалось о звуках детонации в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске и Николаеве.В мае МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем российские ВС приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.

общество , киев, украина, сша, мировая экономика, владимир зеленский, всу, мид рф