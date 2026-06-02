СМИ рассказали, что произошло на Украине ночью
Ночные удары по украинской территории были реакцией на атаку ВСУ на колледж в Старобельске, пишет Daily Express. | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T17:02+0300
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Ночные удары по украинской территории были реакцией на атаку ВСУ на колледж в Старобельске, пишет Daily Express."Предполагается, что эти удары — ответ на атаку беспилотников на прошлой неделе на общежитие в Луганском регионе", — говорится в публикации.Обозреватель также напомнил, что операция прошла после того, как Россия призвала западных дипломатов покинуть Киев.Во вторник Минобороны сообщили, что российские силы в ночь на 2 июня в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами, по предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Отмечается, что были поражены объекты в Киеве, подконтрольном ВСУ Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.Ночью украинские СМИ передавали, что в нескольких городах страны прогремели взрывы.
Daily Express: ночные удары по Украине были ответом за атаку на Старобельск