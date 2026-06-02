Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, что произошло на Украине ночью - 02.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260602/ukraina-870420998.html
СМИ рассказали, что произошло на Украине ночью
СМИ рассказали, что произошло на Украине ночью - 02.06.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что произошло на Украине ночью
Ночные удары по украинской территории были реакцией на атаку ВСУ на колледж в Старобельске, пишет Daily Express. | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T17:02+0300
2026-06-02T17:02+0300
общество
киев
запорожье
харьков
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853547694_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2dab4d5c6d5cdc002e4521065b83f075.jpg
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Ночные удары по украинской территории были реакцией на атаку ВСУ на колледж в Старобельске, пишет Daily Express."Предполагается, что эти удары — ответ на атаку беспилотников на прошлой неделе на общежитие в Луганском регионе", — говорится в публикации.Обозреватель также напомнил, что операция прошла после того, как Россия призвала западных дипломатов покинуть Киев.Во вторник Минобороны сообщили, что российские силы в ночь на 2 июня в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами, по предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Отмечается, что были поражены объекты в Киеве, подконтрольном ВСУ Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.Ночью украинские СМИ передавали, что в нескольких городах страны прогремели взрывы.
https://1prime.ru/20260602/frantsiya-870420860.html
https://1prime.ru/20260602/zelenskiy-870420675.html
киев
запорожье
харьков
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853547694_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_364f5f7247e2e9e4f76b33d59ae6b811.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , киев, запорожье, харьков, всу
Общество , Киев, ЗАПОРОЖЬЕ, ХАРЬКОВ, ВСУ
17:02 02.06.2026
 
СМИ рассказали, что произошло на Украине ночью

Daily Express: ночные удары по Украине были ответом за атаку на Старобельск

© РИА Новости . Алексей Вовк | Перейти в медиабанкПожар на нефтебазе под Киевом
Пожар на нефтебазе под Киевом - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
Пожар на нефтебазе под Киевом. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Вовк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Ночные удары по украинской территории были реакцией на атаку ВСУ на колледж в Старобельске, пишет Daily Express.
"Предполагается, что эти удары — ответ на атаку беспилотников на прошлой неделе на общежитие в Луганском регионе", — говорится в публикации.
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
"Шаг к войне". На Западе запаниковали из-за выходки Франции против России
17:01
Обозреватель также напомнил, что операция прошла после того, как Россия призвала западных дипломатов покинуть Киев.
Во вторник Минобороны сообщили, что российские силы в ночь на 2 июня в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами, по предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Отмечается, что были поражены объекты в Киеве, подконтрольном ВСУ Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.
Ночью украинские СМИ передавали, что в нескольких городах страны прогремели взрывы.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
Мендель набросилась на Зеленского из-за произошедшего в Киеве
17:00
 
ОбществоКиевЗАПОРОЖЬЕХАРЬКОВВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала