СМИ рассказали, что произошло на Украине ночью

Ночные удары по украинской территории были реакцией на атаку ВСУ на колледж в Старобельске, пишет Daily Express.

2026-06-02T17:02+0300

МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Ночные удары по украинской территории были реакцией на атаку ВСУ на колледж в Старобельске, пишет Daily Express."Предполагается, что эти удары — ответ на атаку беспилотников на прошлой неделе на общежитие в Луганском регионе", — говорится в публикации.Обозреватель также напомнил, что операция прошла после того, как Россия призвала западных дипломатов покинуть Киев.Во вторник Минобороны сообщили, что российские силы в ночь на 2 июня в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами, по предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Отмечается, что были поражены объекты в Киеве, подконтрольном ВСУ Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.Ночью украинские СМИ передавали, что в нескольких городах страны прогремели взрывы.

