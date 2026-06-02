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Reuters: канадские и чешские компании могут начать конкурировать за Uniper

Reuters: канадские и чешские компании могут начать конкурировать за Uniper - 02.06.2026, ПРАЙМ

Reuters: канадские и чешские компании могут начать конкурировать за Uniper

Компании из сразу нескольких стран, в том числе из Канады и Чехии, могут начать конкурировать между собой за приобретение долей спасенного от банкротства... | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T22:57+0300

2026-06-02T22:57+0300

2026-06-02T22:57+0300

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БЕРЛИН, 2 июн - ПРАЙМ. Компании из сразу нескольких стран, в том числе из Канады и Чехии, могут начать конкурировать между собой за приобретение долей спасенного от банкротства немецкого энергоконцерна Uniper, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что правительство Германии инициировало продажу Uniper. Компании, желающие приобрести долю в Uniper, могут подать заявку до 12 июня. "Канадский инвестиционный фонд CPPIB и чешский энергохолдинг EPH входят в число сторон, которые, как ожидается, официально заявят о заинтересованности в Uniper… (Канадская инвестиционная компания - ред.) Brookfield, норвежская Equinor и французская TotalEnergies также проявят интерес к части или ко всей доле в Uniper в размере 74,12% (которую Берлин выставил на рынок - ред.)", - говорится в материале. Агентство добавляет к списку заинтересованных компаний финскую Fortum, которая ранее владела контрольным пакетом акций Uniper до ее продажи правительству Германии. Fortum подтвердила свой интерес к шведским активам энергоконцерна, включающим гидроэлектростанции и АЭС. Конкурент Uniper, немецкая энергокомпания RWE, также может подать заявку на приобретение доли. Кроме того, шведская Vattenfall изучает возможность приобретения активов Uniper на шведских АЭС, сообщает агентство. По данным Рейтер, стоимость Uniper предварительно составляет от 8,8 до 11,4 миллиарда евро, однако эта сумма учитывает чистую денежную позицию концерна в размере 4,4 миллиарда евро. Согласно сообщению агентства, к 12 июня компании должны подать необязывающие выражения интереса без указания конкретной стоимости. В этих заявках компании должны будут указать предлагаемую структуру владения, а также то, откуда они возьмут средства для сделки. По словам источников, второй раунд продажи, намеченный на лето, уже будет включать в себя индикативные ценовые предложения с ориентировочными суммами, которые компании готовы предложить. Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат по состоянию на конец первого квартала 2026 года оценивается в 7,2 тысячи сотрудников. В декабре 2022 года власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций. При этом последние результаты деятельности концерна позитивны. По итогам прошлого года его чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, подскочила в 4,7 раза, почти до 1,4 миллиарда евро. А по итогам прошлого квартала - еще вчетверо в годовом выражении, до 327 миллионов.

https://1prime.ru/20260126/gaz-866907021.html

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бизнес, промышленность, германия, канада, чехия, uniper, fortum, equinor