https://1prime.ru/20260602/uniper-870429916.html
Reuters: канадские и чешские компании могут начать конкурировать за Uniper
Reuters: канадские и чешские компании могут начать конкурировать за Uniper - 02.06.2026, ПРАЙМ
Reuters: канадские и чешские компании могут начать конкурировать за Uniper
Компании из сразу нескольких стран, в том числе из Канады и Чехии, могут начать конкурировать между собой за приобретение долей спасенного от банкротства... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T22:57+0300
2026-06-02T22:57+0300
2026-06-02T22:57+0300
экономика
бизнес
промышленность
германия
канада
чехия
uniper
fortum
equinor
https://cdnn.1prime.ru/img/83140/01/831400154_0:108:3069:1834_1920x0_80_0_0_7ad711df8552021145310de25206e26f.jpg
БЕРЛИН, 2 июн - ПРАЙМ. Компании из сразу нескольких стран, в том числе из Канады и Чехии, могут начать конкурировать между собой за приобретение долей спасенного от банкротства немецкого энергоконцерна Uniper, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что правительство Германии инициировало продажу Uniper. Компании, желающие приобрести долю в Uniper, могут подать заявку до 12 июня. "Канадский инвестиционный фонд CPPIB и чешский энергохолдинг EPH входят в число сторон, которые, как ожидается, официально заявят о заинтересованности в Uniper… (Канадская инвестиционная компания - ред.) Brookfield, норвежская Equinor и французская TotalEnergies также проявят интерес к части или ко всей доле в Uniper в размере 74,12% (которую Берлин выставил на рынок - ред.)", - говорится в материале. Агентство добавляет к списку заинтересованных компаний финскую Fortum, которая ранее владела контрольным пакетом акций Uniper до ее продажи правительству Германии. Fortum подтвердила свой интерес к шведским активам энергоконцерна, включающим гидроэлектростанции и АЭС. Конкурент Uniper, немецкая энергокомпания RWE, также может подать заявку на приобретение доли. Кроме того, шведская Vattenfall изучает возможность приобретения активов Uniper на шведских АЭС, сообщает агентство. По данным Рейтер, стоимость Uniper предварительно составляет от 8,8 до 11,4 миллиарда евро, однако эта сумма учитывает чистую денежную позицию концерна в размере 4,4 миллиарда евро. Согласно сообщению агентства, к 12 июня компании должны подать необязывающие выражения интереса без указания конкретной стоимости. В этих заявках компании должны будут указать предлагаемую структуру владения, а также то, откуда они возьмут средства для сделки. По словам источников, второй раунд продажи, намеченный на лето, уже будет включать в себя индикативные ценовые предложения с ориентировочными суммами, которые компании готовы предложить. Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат по состоянию на конец первого квартала 2026 года оценивается в 7,2 тысячи сотрудников. В декабре 2022 года власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций. При этом последние результаты деятельности концерна позитивны. По итогам прошлого года его чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, подскочила в 4,7 раза, почти до 1,4 миллиарда евро. А по итогам прошлого квартала - еще вчетверо в годовом выражении, до 327 миллионов.
https://1prime.ru/20260126/gaz-866907021.html
германия
канада
чехия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83140/01/831400154_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_92a50d65dd0569a8c60c53060d25ee87.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, германия, канада, чехия, uniper, fortum, equinor
Экономика, Бизнес, Промышленность, ГЕРМАНИЯ, КАНАДА, ЧЕХИЯ, Uniper, Fortum, Equinor
Reuters: канадские и чешские компании могут начать конкурировать за Uniper
Reuters: компании нескольких стран могут начать конкуренцию за доли в немецком Uniper
БЕРЛИН, 2 июн - ПРАЙМ. Компании из сразу нескольких стран, в том числе из Канады и Чехии, могут начать конкурировать между собой за приобретение долей спасенного от банкротства немецкого энергоконцерна Uniper, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что правительство Германии
инициировало продажу Uniper
. Компании, желающие приобрести долю в Uniper, могут подать заявку до 12 июня.
"Канадский инвестиционный фонд CPPIB и чешский энергохолдинг EPH входят в число сторон, которые, как ожидается, официально заявят о заинтересованности в Uniper… (Канадская инвестиционная компания - ред.) Brookfield, норвежская Equinor
и французская TotalEnergies
также проявят интерес к части или ко всей доле в Uniper в размере 74,12% (которую Берлин
выставил на рынок - ред.)", - говорится в материале.
Агентство добавляет к списку заинтересованных компаний финскую Fortum
, которая ранее владела контрольным пакетом акций Uniper до ее продажи правительству Германии. Fortum подтвердила свой интерес к шведским активам энергоконцерна, включающим гидроэлектростанции и АЭС. Конкурент Uniper, немецкая энергокомпания RWE
, также может подать заявку на приобретение доли. Кроме того, шведская Vattenfall изучает возможность приобретения активов Uniper на шведских АЭС, сообщает агентство.
По данным Рейтер, стоимость Uniper предварительно составляет от 8,8 до 11,4 миллиарда евро, однако эта сумма учитывает чистую денежную позицию концерна в размере 4,4 миллиарда евро.
Согласно сообщению агентства, к 12 июня компании должны подать необязывающие выражения интереса без указания конкретной стоимости. В этих заявках компании должны будут указать предлагаемую структуру владения, а также то, откуда они возьмут средства для сделки. По словам источников, второй раунд продажи, намеченный на лето, уже будет включать в себя индикативные ценовые предложения с ориентировочными суммами, которые компании готовы предложить.
"Дочка" Uniper требует от "Газпрома" 45,2 миллиона евро
Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы
. Работает более чем в 40 странах, штат по состоянию на конец первого квартала 2026 года оценивается в 7,2 тысячи сотрудников.
В декабре 2022 года власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций. При этом последние результаты деятельности концерна позитивны. По итогам прошлого года его чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, подскочила в 4,7 раза, почти до 1,4 миллиарда евро. А по итогам прошлого квартала - еще вчетверо в годовом выражении, до 327 миллионов.