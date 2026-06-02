Пашинян пообещал фермерам заплатить за непоставленный в Россию урожай

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что заплатит фермерам за урожай, которые они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений. | 02.06.2026, ПРАЙМ

ЕРЕВАН, 2 июн – ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что заплатит фермерам за урожай, которые они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений. "Сегодня мы находимся на стадии стратегического выбора. Мы решаем вопрос нашего государства, республики и обретения государства нового качества. И я говорю: испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт", - заявил Пашинян на встрече с избирателями перед парламентскими выборами 7 июня. Он уточнил, что во всех случаях, когда будут возникать "несправедливые препятствия для экспорта", будут реализованы программы поддержки, субсидирования, если подлежащая экспорту продукция не будет экспортирована. Вместе с тем, он признал, что у армянских производителей бывают некачественные товары. "Но нет худа без добра. Речь идет о новых рынках сбыта, и уже сегодня несколько наших бизнес-делегаций отправились (за границу – ред.). Мы благодарны нашим международным партнерам за быструю реакцию, и в ближайшее время у нас уже есть конкретные предложения по закупке роз, фруктов и овощей", - заверил Пашинян. При этом он утверждает, что объемы продукции в целом не такие уж большие и одна нормальная европейская сеть супермаркетов может с ней справиться. Пашинян указал также на необходимость диверсификации рынков сбыта Россельхознадзор ранее заявил, что со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов - вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов - и винограда из Армении, заявили в ведомстве. В понедельник Россельхознадзор сообщил, что по итогам инспекции допустил к поставкам в Россию живой рыбы и рыбопродукции только два армянских предприятия. При этом половина предприятий отказались от проверки, и в целом результаты инспекции оказались неудовлетворительными. С 30 мая Россельхознадзор ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Также с 22 мая ведомство временно ограничило ввоз цветов из страны.

