Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пашинян пообещал фермерам заплатить за непоставленный в Россию урожай - 02.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260602/urozhay-870405959.html
Пашинян пообещал фермерам заплатить за непоставленный в Россию урожай
Пашинян пообещал фермерам заплатить за непоставленный в Россию урожай - 02.06.2026, ПРАЙМ
Пашинян пообещал фермерам заплатить за непоставленный в Россию урожай
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что заплатит фермерам за урожай, которые они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений. | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T11:08+0300
2026-06-02T11:08+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
армения
никол пашинян
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865777025_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_c172b652d7a284f0d0abf5e4da9ea2f5.jpg
ЕРЕВАН, 2 июн – ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что заплатит фермерам за урожай, которые они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений. "Сегодня мы находимся на стадии стратегического выбора. Мы решаем вопрос нашего государства, республики и обретения государства нового качества. И я говорю: испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт", - заявил Пашинян на встрече с избирателями перед парламентскими выборами 7 июня. Он уточнил, что во всех случаях, когда будут возникать "несправедливые препятствия для экспорта", будут реализованы программы поддержки, субсидирования, если подлежащая экспорту продукция не будет экспортирована. Вместе с тем, он признал, что у армянских производителей бывают некачественные товары. "Но нет худа без добра. Речь идет о новых рынках сбыта, и уже сегодня несколько наших бизнес-делегаций отправились (за границу – ред.). Мы благодарны нашим международным партнерам за быструю реакцию, и в ближайшее время у нас уже есть конкретные предложения по закупке роз, фруктов и овощей", - заверил Пашинян. При этом он утверждает, что объемы продукции в целом не такие уж большие и одна нормальная европейская сеть супермаркетов может с ней справиться. Пашинян указал также на необходимость диверсификации рынков сбыта Россельхознадзор ранее заявил, что со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов - вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов - и винограда из Армении, заявили в ведомстве. В понедельник Россельхознадзор сообщил, что по итогам инспекции допустил к поставкам в Россию живой рыбы и рыбопродукции только два армянских предприятия. При этом половина предприятий отказались от проверки, и в целом результаты инспекции оказались неудовлетворительными. С 30 мая Россельхознадзор ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Также с 22 мая ведомство временно ограничило ввоз цветов из страны.
https://1prime.ru/20260525/medvedev-870194214.html
армения
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865777025_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_0b439c7a55f85f0e4e844f8b60615042.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, мировая экономика, армения, никол пашинян, россельхознадзор
Сельское хозяйство, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, Никол Пашинян, Россельхознадзор
11:08 02.06.2026
 
Пашинян пообещал фермерам заплатить за непоставленный в Россию урожай

Премьер Армении Пашинян пообещал, что заплатит фермерам за непоставленный в Россию урожай

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 2 июн – ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что заплатит фермерам за урожай, которые они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений.
"Сегодня мы находимся на стадии стратегического выбора. Мы решаем вопрос нашего государства, республики и обретения государства нового качества. И я говорю: испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт", - заявил Пашинян на встрече с избирателями перед парламентскими выборами 7 июня.
Он уточнил, что во всех случаях, когда будут возникать "несправедливые препятствия для экспорта", будут реализованы программы поддержки, субсидирования, если подлежащая экспорту продукция не будет экспортирована. Вместе с тем, он признал, что у армянских производителей бывают некачественные товары.
"Но нет худа без добра. Речь идет о новых рынках сбыта, и уже сегодня несколько наших бизнес-делегаций отправились (за границу – ред.). Мы благодарны нашим международным партнерам за быструю реакцию, и в ближайшее время у нас уже есть конкретные предложения по закупке роз, фруктов и овощей", - заверил Пашинян.
При этом он утверждает, что объемы продукции в целом не такие уж большие и одна нормальная европейская сеть супермаркетов может с ней справиться. Пашинян указал также на необходимость диверсификации рынков сбыта
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
Народ Армении лишится рынка России, заявил Медведев
25 мая, 09:40
Россельхознадзор ранее заявил, что со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов - вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов - и винограда из Армении, заявили в ведомстве.
В понедельник Россельхознадзор сообщил, что по итогам инспекции допустил к поставкам в Россию живой рыбы и рыбопродукции только два армянских предприятия. При этом половина предприятий отказались от проверки, и в целом результаты инспекции оказались неудовлетворительными.
С 30 мая Россельхознадзор ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Также с 22 мая ведомство временно ограничило ввоз цветов из страны.
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаАРМЕНИЯНикол ПашинянРоссельхознадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала