На ПМЭФ впервые за много лет прибудет официальная американская делегация
2026-06-02T17:03+0300
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Официальная американская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) впервые за много лет, ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Отдельно, может быть, стоит упомянуть, что в этом году для участия в форуме впервые на несколько лет прибудет официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком", - сказал Ушаков журналистам. "Я бы сказал, где-то на таком уровне американцы отсутствовали с 2017-18 года", - добавил Ушаков. Он отметил, что Родни Кук выступит на тематической сессии "Россия и США. Диалог культур", где также запланированы выступления худрука Большого и Мариинского театров, маэстро Валерия Гергиева и гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
