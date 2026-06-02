В Кремле назвали иностранных участников пленарного заседания ПМЭФ с Путиным - 02.06.2026, ПРАЙМ
ПМЭФ-2026
В Кремле назвали иностранных участников пленарного заседания ПМЭФ с Путиным
Ушаков: лидеры Танзании и Узбекистана примут участие в пленарном заседании ПМЭФ с Путиным

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд вместе с президентом России Владимиром Путиным примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он отметил, что центральным мероприятием форума по традиции станет пленарное заседание, которое состоится в пятницу. Президент России выступит с большой речью.
"Вместе с ним примут участие президент Узбекистана, президент Танзании, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Каждый из них тоже выступит с докладом, а потом, как вы знаете, проводится дискуссия", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
В Китае поделились ожиданиями от ПМЭФ
