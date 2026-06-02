https://1prime.ru/20260602/ushakov-870421578.html
В Кремле назвали иностранных участников пленарного заседания ПМЭФ с Путиным
В Кремле назвали иностранных участников пленарного заседания ПМЭФ с Путиным - 02.06.2026, ПРАЙМ
В Кремле назвали иностранных участников пленарного заседания ПМЭФ с Путиным
Президент Танзании Самия Сулуху Хассан, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T17:08+0300
2026-06-02T17:08+0300
2026-06-02T17:08+0300
пмэф-2026
мировая экономика
танзания
узбекистан
китай
юрий ушаков
шавкат мирзиеев
владимир путин
пмэф
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848846781_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_30c2416b86d9a669a30c9e8140494db0.jpg
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд вместе с президентом России Владимиром Путиным примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что центральным мероприятием форума по традиции станет пленарное заседание, которое состоится в пятницу. Президент России выступит с большой речью. "Вместе с ним примут участие президент Узбекистана, президент Танзании, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Каждый из них тоже выступит с докладом, а потом, как вы знаете, проводится дискуссия", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
https://1prime.ru/20260602/pmef-870405299.html
танзания
узбекистан
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848846781_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_78f5fd87bd79fca4bfc14a81a1b31437.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, танзания, узбекистан, китай, юрий ушаков, шавкат мирзиеев, владимир путин, пмэф, россия
ПМЭФ-2026, Мировая экономика, ТАНЗАНИЯ, УЗБЕКИСТАН, КИТАЙ, Юрий Ушаков, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, ПМЭФ, РОССИЯ
В Кремле назвали иностранных участников пленарного заседания ПМЭФ с Путиным
Ушаков: лидеры Танзании и Узбекистана примут участие в пленарном заседании ПМЭФ с Путиным