https://1prime.ru/20260602/veb-870411742.html

ВЭБ подписал договор о приобретении ГТЛК

ВЭБ подписал договор о приобретении ГТЛК - 02.06.2026, ПРАЙМ

ВЭБ подписал договор о приобретении ГТЛК

ВЭБ.РФ приобрел АО "Государственная транспортная лизинговая компания", сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов. | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T13:19+0300

2026-06-02T13:19+0300

2026-06-02T13:19+0300

бизнес

россия

финансы

рф

игорь шувалов

вэб

совет федерации

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/83150/74/831507429_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0d369226ca87e2dd20d6deb10dc95b80.jpg

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. ВЭБ.РФ приобрел АО "Государственная транспортная лизинговая компания", сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов. "К нам, к нашей группе развития теперь присоединилась компания ГТЛК", – сказал он на заседании комитета Совета Федерации во вторник. Договор о приобретении акций ГТЛК подписан на прошлой неделе, уточнил Шувалов. По данным информационной системы "БИР-Аналитик", на 1 июля 2025 года акционерами ГТЛК числились Минфин (32,07%) и Минтранс России (67,92%). Как добавил глава ВЭБа, ГТЛК "будет переживать сложный период". "Наряду с традиционными видами транспорта нужно будет научиться обеспечивать промышленный лизинг сложного современного оборудования", – указал Шувалов. ГТЛК – крупнейшая лизинговая компания России. Специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников. В августе прошлого года издание "Эксперт" со ссылкой на источники писало, что ГТЛК перешла под управление ВЭБа.

https://1prime.ru/20260213/prosveschenie-867460330.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы, рф, игорь шувалов, вэб, совет федерации, минфин