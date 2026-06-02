ВЭБ подписал договор о приобретении ГТЛК - 02.06.2026, ПРАЙМ
ВЭБ подписал договор о приобретении ГТЛК
ВЭБ подписал договор о приобретении ГТЛК
ВЭБ.РФ приобрел АО "Государственная транспортная лизинговая компания", сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов. | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T13:19+0300
2026-06-02T13:19+0300
бизнес
россия
финансы
рф
игорь шувалов
вэб
совет федерации
минфин
ВЭБ.РФ приобрел АО "Государственная транспортная лизинговая компания", сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов. | 02.06.2026, ПРАЙМ
ВЭБ подписал договор о приобретении ГТЛК

Глава ВЭБ.РФ Шувалов: госкорпорация подписала договор о приобретении ГТЛК

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. ВЭБ.РФ приобрел АО "Государственная транспортная лизинговая компания", сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов.
"К нам, к нашей группе развития теперь присоединилась компания ГТЛК", – сказал он на заседании комитета Совета Федерации во вторник.
Договор о приобретении акций ГТЛК подписан на прошлой неделе, уточнил Шувалов.
По данным информационной системы "БИР-Аналитик", на 1 июля 2025 года акционерами ГТЛК числились Минфин (32,07%) и Минтранс России (67,92%).
Как добавил глава ВЭБа, ГТЛК "будет переживать сложный период". "Наряду с традиционными видами транспорта нужно будет научиться обеспечивать промышленный лизинг сложного современного оборудования", – указал Шувалов.
ГТЛК – крупнейшая лизинговая компания России. Специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников. В августе прошлого года издание "Эксперт" со ссылкой на источники писало, что ГТЛК перешла под управление ВЭБа.
Начался процесс перехода издательства "Просвещение" под управление ВЭБ.РФ
