ВЭБ подписал договор о приобретении ГТЛК
ВЭБ.РФ приобрел АО "Государственная транспортная лизинговая компания", сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов.
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. ВЭБ.РФ приобрел АО "Государственная транспортная лизинговая компания", сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов. "К нам, к нашей группе развития теперь присоединилась компания ГТЛК", – сказал он на заседании комитета Совета Федерации во вторник. Договор о приобретении акций ГТЛК подписан на прошлой неделе, уточнил Шувалов. По данным информационной системы "БИР-Аналитик", на 1 июля 2025 года акционерами ГТЛК числились Минфин (32,07%) и Минтранс России (67,92%). Как добавил глава ВЭБа, ГТЛК "будет переживать сложный период". "Наряду с традиционными видами транспорта нужно будет научиться обеспечивать промышленный лизинг сложного современного оборудования", – указал Шувалов. ГТЛК – крупнейшая лизинговая компания России. Специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников. В августе прошлого года издание "Эксперт" со ссылкой на источники писало, что ГТЛК перешла под управление ВЭБа.
