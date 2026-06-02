https://1prime.ru/20260602/vms-870396434.html

ВМС Ирана нанесли удар крылатой ракетой по американо-израильскому судну

ВМС Ирана нанесли удар крылатой ракетой по американо-израильскому судну - 02.06.2026, ПРАЙМ

ВМС Ирана нанесли удар крылатой ракетой по американо-израильскому судну

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удар крылатой ракетой по американо-израильскому судну MSC. Sariska в ответ на атаку США... | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T00:06+0300

2026-06-02T00:06+0300

2026-06-02T00:06+0300

энергетика

экономика

мировая экономика

сша

иран

ормузский пролив

ксир

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870396434.jpg?1780347999

ТЕГЕРАН, 1 июн - ПРАЙМ. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удар крылатой ракетой по американо-израильскому судну MSC. Sariska в ответ на атаку США по иранскому судну в Оманском заливе, следует из заявления пресс-службы иранского КСИР. "После агрессивного нападения армии США на иранский корабль "Львиная звезда" в Оманском заливе ВМС КСИР в ответной операции нанесли удар крылатой ракетой по кораблю MSC. Sariska, принадлежащему США и Израилю", - говорится в заявлении КСИР, его цитирует иранское агентство Tasnim. Отмечается, что любая агрессия со стороны США в районе Ормузского пролива будет встречена решительным ответом со стороны ВМС КСИР Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

сша

иран

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, иран, ормузский пролив, ксир