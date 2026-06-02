ВМС Ирана нанесли удар крылатой ракетой по американо-израильскому судну
2026-06-02T00:06+0300
ТЕГЕРАН, 1 июн - ПРАЙМ. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удар крылатой ракетой по американо-израильскому судну MSC. Sariska в ответ на атаку США по иранскому судну в Оманском заливе, следует из заявления пресс-службы иранского КСИР.
"После агрессивного нападения армии США на иранский корабль "Львиная звезда" в Оманском заливе ВМС КСИР в ответной операции нанесли удар крылатой ракетой по кораблю MSC. Sariska, принадлежащему США и Израилю", - говорится в заявлении КСИР, его цитирует иранское агентство Tasnim.
Отмечается, что любая агрессия со стороны США в районе Ормузского пролива будет встречена решительным ответом со стороны ВМС КСИР Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
