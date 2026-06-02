https://1prime.ru/20260602/voyna-870411928.html

Эксперт назвал главного пострадавшего от конфликта на Ближнем Востоке

Эксперт назвал главного пострадавшего от конфликта на Ближнем Востоке - 02.06.2026, ПРАЙМ

Эксперт назвал главного пострадавшего от конфликта на Ближнем Востоке

Страны Южной Азии пострадали больше других из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил руководитель Института политики, правозащиты и управления (IPAG) в... | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T13:23+0300

2026-06-02T13:23+0300

2026-06-02T13:23+0300

мировая экономика

общество

индия

ближний восток

бангладеш

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/13/868467705_58:0:1118:596_1920x0_80_0_0_67222314c48224a634bd60f5ebdad3a8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - ПРАЙМ. Страны Южной Азии пострадали больше других из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил руководитель Института политики, правозащиты и управления (IPAG) в Бангладеш Сайед Мунир Хасру в ходе Валдайского экспертного диалога. Валдайский экспертный диалог "Новый мир – правила выживания: пределы силы и пространство для кооперации" проходит во вторник в Санкт-Петербурге. "Кто пострадал больше (из-за конфликта на Ближнем Востоке - ред.)? Страны Южной Азии, например Пакистан, Индия, Бангладеш, потому что мы сильно зависим от импорта энергии", - заявил в ходе своего выступления Сайед Мунир Хасру. Он пояснил на примере Индии, что 85% энергетических потребностей в Индии приходятся на импорт, при этом 40% проходит через Ормузский пролив. Он также отметил, что если в Персидском заливе происходит "что-то разрушительное", это влияет и на денежные переводы стран Южной Азии. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.

https://1prime.ru/20260601/eksperty-870370559.html

индия

ближний восток

бангладеш

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , индия, ближний восток, бангладеш