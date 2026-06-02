Эксперт назвал главного пострадавшего от конфликта на Ближнем Востоке - 02.06.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал главного пострадавшего от конфликта на Ближнем Востоке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - ПРАЙМ. Страны Южной Азии пострадали больше других из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил руководитель Института политики, правозащиты и управления (IPAG) в Бангладеш Сайед Мунир Хасру в ходе Валдайского экспертного диалога. Валдайский экспертный диалог "Новый мир – правила выживания: пределы силы и пространство для кооперации" проходит во вторник в Санкт-Петербурге. "Кто пострадал больше (из-за конфликта на Ближнем Востоке - ред.)? Страны Южной Азии, например Пакистан, Индия, Бангладеш, потому что мы сильно зависим от импорта энергии", - заявил в ходе своего выступления Сайед Мунир Хасру. Он пояснил на примере Индии, что 85% энергетических потребностей в Индии приходятся на импорт, при этом 40% проходит через Ормузский пролив. Он также отметил, что если в Персидском заливе происходит "что-то разрушительное", это влияет и на денежные переводы стран Южной Азии. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Глава IPAG Хасру: Южная Азия больше других пострадала из-за конфликта на Ближнем Востоке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - ПРАЙМ. Страны Южной Азии пострадали больше других из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил руководитель Института политики, правозащиты и управления (IPAG) в Бангладеш Сайед Мунир Хасру в ходе Валдайского экспертного диалога.
Валдайский экспертный диалог "Новый мир – правила выживания: пределы силы и пространство для кооперации" проходит во вторник в Санкт-Петербурге.
"Кто пострадал больше (из-за конфликта на Ближнем Востоке - ред.)? Страны Южной Азии, например Пакистан, Индия, Бангладеш, потому что мы сильно зависим от импорта энергии", - заявил в ходе своего выступления Сайед Мунир Хасру.
Он пояснил на примере Индии, что 85% энергетических потребностей в Индии приходятся на импорт, при этом 40% проходит через Ормузский пролив.
Он также отметил, что если в Персидском заливе происходит "что-то разрушительное", это влияет и на денежные переводы стран Южной Азии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
