Росимущество объявило о повторных торгах по продаже бывших активов Струкова

2026-06-02T12:02+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Росимущество объявляет повторные торги по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) в размере 67,25%, с прежней начальной ценой в 162,02 миллиарда рублей, сбор заявок продлится до 9 июня, итоги будут подведены 10 июня, сообщает ведомство. "Росимуществом планируется объявить аукцион по продаже уже 2 июня 2026 года. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 9 июня 2026 года. Итоги аукциона будут подведены 10 июня 2026 года", - говорится в сообщении. Шаг аукциона составит 2% от начальной цены продажи 3,24 миллиарда рублей. Участникам необходимо подать заявку на участие в торгах на площадке Росэлторг и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов 32,404 миллиарда рублей, отметили в Росимуществе."Для признания аукциона состоявшимся будет достаточно участие одного покупателя, подавшего заявку, комплект документов, предусмотренный документацией торгов и внесшего задаток", - добавили в ведомстве.

