Глава Минприроды отчитался о ежегодном приросте запасов золота и серебра

2026-06-02T10:34+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Россия ежегодно обеспечивает прирост запасов золота и серебра на уровне выше добычи, заявил в интервью РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в преддверии ПМЭФ. "Мы ежегодно полностью обеспечиваем воспроизводство запасов золота и серебра на уровне, опережающем добычу", - сказал он. Министр добавил, что, согласно экспертной оценке, добыча золота в 2025 году предварительно составила 480-485 тонн, серебра - 2600-2800 тонн. На 2026 год прогноз по добыче золота - 480-500 тонн, серебра - 2800-3000 тонн. Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 3 июня.

